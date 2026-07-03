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Sport

Salah si troufl na Panenkův dloubák. Egypt je po penaltách v osmifinále

ČTK

Fotbalisté Egypta zdolali v prvním kole play off světového šampionátu Austrálii v penaltovém rozstřelu 4:2, když v normální hrací době i prodloužení skončil zápas 1:1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále MS. Australané při své premiéře ve vyřazovacích bojích na turnaji končí.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt
Salahova penalta v utkání Egypt - Austrálie na MS 2026Foto: REUTERS – Kai Pfaffenbach
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Egypťany poslal do vedení ve 13. minutě Imám Ašúr. Australané vyrovnali v 55. minutě, když si do vlastní sítě srazil centr Muhammad Hání. Pokutové kopy proměnili všichni čtyři egyptští střelci, naopak Souttar a Herrington neuspěli.

Egypt v osmifinále narazí na Argentinu, pokud úřadující světoví šampioni podle předpokladů vyřadí outsidera z Kapverd. Tento duel začne o půlnoci.

Egypt měl v úvodních minutách štěstí, neboť Volpatova střela z 20 metrů olízla břevno branky. Až po tomto malém varování začali "Faraóni" naplňovat roli mírného favorita a brzy se dočkali vedoucí branky. Hafíz po standardní situaci nacentroval přesně do malého vápna, kde si na míč naskočil Ašúr a hlavičkou otevřel skóre. Egypťané dali gól i ve čtvrtém zápase na turnaji.

Africký tým získal půdu pod nohama, jeho záloha výrazně přehrávala středovou řadu Australanů. Vznikla z toho územní převaha, nicméně žádné velké šance si Salah a spol. nevypracovali. Jeden nebezpečný brejk Marmúše, zakončený střelou těsně vedle, stejně zmařil zvednutý praporek asistenta pro ofsajd.

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V závěru poločasu se Australané více dostávali k egyptské brance. Behich prověřil pozornost gólmana Šubajra, proti němuž neuspěl ani Irankunda.

Hned v prvních vteřinách druhého poločasu zahodil Marmúš vyloženou šanci, když z 10 metrů sám před brankářem mířil vedle. Iniciativy se ujali Australané a v 55. minutě se dočkali vyrovnání, když si centrovaný přímý kop pod tlakem australských hráčů srazil do vlastní sítě Hání. Byl to 13. vlastní gól na tomto turnaji, čímž byl o jednu trefu překonán dosavadní rekord ze šampionátu v roce 2018 v Rusku.

Inkasovaná branka přinutila Egypťany opustit ulitu pasivity a vrátit se ke hře z úvodu utkání. Lépe kombinovali, jenže na pozorně bránící soupeře to bylo málo. Australská obrana byla pevná a egyptské pokusy o zteč své branky včas likvidovala. Gólové šance se nerodily ani na jedné straně. Až ve třetí minutě nastavení zachránil postupové akcie Austrálie gólman Patrick Beach, když reflexivně vytáhl mimo tyče pokus Rabíi.

Na začátku prodloužení mohl skórovat hvězdný Salah, ale zblízka přestřelil. Africký tým si udržoval mírnou převahu, ke kýžené trefě se však nepropracoval ani v závěru prodloužení, kdy nápor Egypta pod taktovkou Salaha gradoval.

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Těsně před koncem vystřídal v australské brance Beache zkušený Ryan, ale na míč si při penaltách vůbec nesáhl. Egyptští střelci byli stoprocentní, z Australanů selhal hned v první sérii kapitán Souttar a ve čtvrté osmnáctiletý Herrington.

Mistrovství světa ve fotbale

1. kolo play off (Dallas):

Austrálie - Egypt 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 2:4

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Branky: 55. vlastní Hání - 13. Ašúr. Penalty proměnili: Irvine, Mabil - Sábir, Rabía, Salah, Maguid. Neproměnili: Souttar, Herrington. Rozhodčí: Tejera - Barreiro, Taran - González (video, všichni Urug.). ŽK: Hasan, Ibrahím (oba Eg.). Diváci: 70 422.

Austrálie: Beach (119. Ryan) - Circati, Souttar, Herrington - Bos (46. Trewin), O'Neill (91. Okon-Engstler), Irvine, Behich - Volpato (74. Hrustic), Metcalfe (91. Mabil)- Irankunda (74. Toure). Trenér: Popovic.

Egypt: Šubajr - Hání, Rabía, Ibrahím, Hafíz (80. Trézéguet) - Fasí (67. Maguíd), Attíjá (120.+1 Sábir) - Ašúr, Salah, Ziku (67. Hasan) - Marmúš (106. Karim). Trenér: Hasan.

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