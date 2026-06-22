Salah má blízko k postupu, Uruguay se nechala překvapit outsiderem

Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3:1, se čtyřmi body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při třech předchozích startech na turnaji nepovedlo.
Soupeř díky Finnu Surmanovi vyhrál první poločas, ale po změně stran Mustafá Ziku, Muhummad Salah a střídající Trézéguet zařídili Egyptu první výhru.
Novozélanďané, kteří klesli na poslední místo, se v posledním kole 25. června od 5:00 SELČ na stejném stadionu utkají s Belgií. Egypťané ve stejné době v Seattlu vyzvou Írán a bude jim stačit i remíza.
Oba soupeři měli před týdnem zaděláno na vítězství. Vítěz oceánské zóny s Íránem dvakrát vedl zásluhou Elijaha Justa, ale nakonec se musel spokojit s remízou. Tým ze severu Afriky přišel o výhru nad favorizovanou Belgií vinou vlastního gólu Haního. Trenéři poslali na hřiště přesně stejné sestavy.
Nový Zéland je sice podle 85. místa na žebříčku FIFA nejslabší tým na šampionátu, ale opět udeřil jako první. Na konci úvodní čtvrthodiny rozehrál Payne první rohový kop, Surman využil výškovou převahu, vyskočil nejvýš a hlavou poslal míč do sítě. Zatímco v klubu obránce Portlandu za dva roky v americké MLS ještě gól nedal, v reprezentačním dresu se trefil už potřetí.
Hvězdná egyptská dvojice z Premier League - liverpoolský Salah a Marmúš z Manchesterru City - se jen těžko prosazovala. Marmúšovu jedinou střelu v prvním poločase brankář Crocombe snadno zneškodnil a Salahův pokus po nakrátko rozehraném přímém kopu těsně minul branku.
Na druhé straně mohl náskok pojistit jiný hráč z anglické ligy - Wood z Nottinghamu Forest. Ale Šubajr, jehož otec chytal na mistrovství světa v roce 1990, mu to nedovolil.
Sedminásobný mistr Afriky po změně stran výrazně zvýšil aktivitu. K jediné střele na branku v prvním dějství přibylo po přestávce dalších šest. Salah měl hned první šanci vyrovnat, ale ještě neuspěl. Soupeř nechtěl jen bránit a při jednom z rychlých brejků Šubajr jen s námahou vyrazil McCowattovu hlavičku.
S přibývajícím časem však Egypťané na trávníku stále víc dominovali. V 58. minutě využili toho, že se novozélandská obrana výjimečně víc vytáhla a Ziku hlavičkou zužitkoval Haního centr. Záložník, který debutoval v reprezentaci před necelým měsícem, vstřelil ve svém čtvrtém zápase už třetí gól.
O devět minut později vysunul přesnou přihrávkou Salaha a nejlepší současný střelec týmu dal 65. gól v egyptském dresu. Už jen čtyři mu chybějí k rekordu současného trenéra Husama Hasana. Svůj výborný výkon ve druhém poločase pak korunoval rohovým kopem, z nějž Trézéguet první výhru Egypta v historii mistrovství světa zpečetil.
Kapverdy dál obírají favority
Fotbalisté Kapverd remizovali ve skupině H mistrovství světa s Uruguayí 2:2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čímž si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny, kterou vede se čtyřmi body Španělsko.
Kapverdy poslal do vedení ve 21. minutě Kevin Pina, na což na konci první půle odpověděli svými góly Maximiliano Araújo a Agustín Canobbio. Po hodině hry potrestal střídající Hélio Varela hrubku gólmana Muslery a vyrovnal na konečných 2:2.
Favorizovaní Jihoameričané začali očekávaným náporem, z něhož si vypracovali první střeleckou příležitost. Po rychlém přechodu do útoku ale pálil Valverde vedle levé tyče Vozinhovy svatyně.
Co se nepovedlo Uruguayi, dokázal hned ze své první střely nováček mistrovství. Trestný kop z 25 metrů rozehrával Pina, dvoučlenná zeď se rozestoupila a Muslera na střelu nedosáhl. Devětadvacetiletý záložník ruského Krasnodaru tak zaznamenal historicky první gól Kapverd na světových šampionátech.
Nečekané vedení utvrdilo africký celek ve správnosti své taktiky. Tým dobře bránil, aktivní hrou nepouštěl Uruguay na dostřel Vozinhovy branky, jenže svůj náskok do poločasu neubránil. Po centru zleva nejprve tísněný Cabral hlavičkoval do vlastní tyče a odražený míč poslal do sítě Araujo. V šesté minutě nastavení pak Jihoameričanům vyšla parádní kombinační akce, na jejímž konci záložník brazilského Fluminense Cannobio otočil skóre.
Rychlý obrat ve vývoji Uruguay uklidnil, jejich hra se zpřesnila, přibyly v ní nápady i kombinace, ale také až moc klidu. V 61. minutě zbytečně vyběhl daleko za hranici šestnáctky zkušený brankář Muslera, což střídající Varela dokonale využil a poslal míč do sítě.
Duel tak opět dostal dramatickou zápletku, Kapverdy se snažily na útočnou snahu soupeře odpovídat také ofenzívou a nepustit Uruguay do závěrečného tlaku. To se jim ve finiši příliš nedařilo, Jihoameričané se snažili strhnout výhru na svoji stranu. Blízko kýžené trefě byli Valverde i Núnez, ale nepodařilo se jim to.
Uruguay zakončí skupinu H v sobotu ráno soubojem se Španělskem, Kapverdy budou ve stejný čas bojovat se Saúdskou Arábií.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina G (Vancouver):
Nový Zéland - Egypt 1:3 (1:0)
Branky: 15. Surman - 58. Ziku, 67. Salah, 82. Trézéguet. Rozhodčí: Alalí - Alhamádí (oba SAE), Almarí (Kat.) - Chádim (video, SAE). ŽK: Singh, McCowatt - Lašín. Diváci: 52.497.
Nový Zéland: Crocombe - Payne (85. Bindon), Surman, Boxall, Cacace (76. Randall) - Bell, Stamenič - McCowatt (66. Old), Singh (76.Thomas), Just (85. De Vries) - Wood. Trenér: Bazeley.
Egypt: Šubajr - Hání, Ibráhím, Fasí (42. Rabía), Fatú - Attijá, Lašín - Ziku (76. Abdal Karim), Salah (84. Abdal Maquíd, 90.+8 Abdal Múním), Ašúr (85. Zizu) - Marmúš (76. Trézéguet). Trenér: Hasan.
Skupina H (Miami):
Uruguay - Kapverdy 2:2 (2:1)
Branka: 44. Araujo, 45.+6. Cannobio - 21. Pina, 61. Varela. Rozhodčí: Eskas - Engan, Baševkin (vš. Nor.) - Delajod (video, Fr.). ŽK: Ugarte, Olivera - Cabral, Diney. Diváci: 64 003.
Uruguay: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte (70. La Cruz), Bentacur - Cannobio, Valverde, Araujo (82. Rodriguez) - Viňas (70. Nunez). Trenér: Bielsa.
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Diney, Cabral - Pina (70. L. Duarte) - Arcanjo (46. D. Duarte), Mendes, Monteiro (80. Y. Semedo), Rodrigues (46. Varela) - Benchimol (58. Da Costa). Trenér: Bubista.
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