"S výkonem jsem spokojený nebyl, omlouvám se." Koubek před Mexikem na tiskovce otočil

Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak.
Čtyřiasedmdesátiletý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Na tiskové konferenci neprozradil, kolik změn v sestavě chystá.
Český tým má po porážce 1:2 s Koreou a remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou na kontě jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze nejspíš bude potřebovat zvítězit. Mexičané přitom na slavném Aztéckém stadionu neprohráli už 24 utkání po sobě. "Je to samozřejmě úctyhodná, fascinující bilance. Nicméně my prostě musíme bodovat, jinak jsme z kola venku," podotkl Koubek.
"Někdy už to možná vypadá jako zázrak, ale my musíme myslet na to, že zázraky se dějí. Ve fotbale není nic nemožného. To musí být naše filozofie, takhle do zápasu jít. Tu bilanci, ta fakta v tu chvíli musíme hodit za hlavu a jít si za snem, jak nejlépe budeme umět," doplnil český trenér.
Věří, že mužstvo by v klíčovém duelu mohla posílit zkušenost z play off, v němž v březnu po penaltových rozstřelech proti Irsku a Dánsku postoupilo na šampionát. "Je to naše nová baráž, poslední šance. Zkušenost z března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá. Věřím, že tam jsme si dokázali, že i proti papírově silnějšímu soupeři je možné uspět. Mám na mysli Dánsko. Favoritem je Mexiko, ale vždy je možné uspět," řekl Koubek.
Mexičané na rozdíl do Čechů vyhráli první dva zápasy a již mají jistý triumf ve skupině.
"Víme, že soupeř je určitě v dobré psychické pohodě. Nezabýváme se strategií Mexika k tomuto utkání. Určitě jsou možné různé varianty, že to trenér trochu protočí. Ale ať nastoupí v jakékoliv sestavě, bude to silný soupeř. Má dobré hráče," podotkl Koubek.
Od mužstva očekává zlepšení. "Po zápase (s JAR) jsem se vyjádřil poněkud nešťastně, když jsem řekl, že to bylo pozitivní. Nedodal jsem, co jsem tím měl na mysli. Myslel jsem pozitivní prvky, hlavně počet vytvořených šancí. Celkově jsem byl samozřejmě s výkonem mužstva velmi nespokojený. Omlouvám se, moje chyba," uvedl Koubek.
"Co musíme zlepšit? Práci s míčem. Pokud se na něm neudržíte, padáte do hlubokého bloku. Takhle hrát nechceme, to nikdo hráčům neordinuje. S Koreou bylo držení míče 40:60, s JAR ještě o něco horší. Máme problém být hernější, kombinačně silnější. I když se fotbal nelíbil, paradoxně jsme mohli mít bodů víc. Ale udělali jsme chyby. Celkově nejsme spokojeni s herním obrazem, jsme si vědomi, kde máme rezervy. Chceme být lepší," doplnil kouč.
Mezi prvním a druhým duelem skupiny udělal hned pět změn v sestavě. "Já jsem netoužil udělat tolik změn. Ale prostě určité věci se tady vyjevily, že nefungují. Sestava, která byla v našich představách a s kterou jsme počítali po baráži, se úplně nechytla. Musela přijít reakce. Nemám rád velkou rotaci, ale bylo to vynucené situací. Pokud jde o tento zápas, tak uvidíme, kolik uděláme změn. Musíme opravdu zohledňovat aktuální formu v těchto dnech a na to vsadit," řekl Koubek.
Stejně jako v prvním duelu se jeho tým bude muset vyrovnat v Mexiku s nezvyklou nadmořskou výškou, Aztécký stadion leží 2200 metrů nad oceánem. "Je to opakující se otázka. Určitě to žádná výhoda pro nás není. Ale my se snažíme myslet pozitivně a nebrat si to moc do hlavy. Je to prostě dané. I v průběhu hry si můžete najít momenty, kdy se s tím můžete lépe vyrovnat," uvedl Koubek.
Plzeňský útočník mohl být proti Anglii za hrdinu. I tak Ghana s favoritem remizovala
Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu překvapivě jen remizovali s Ghanou 0:0 a stejně jako jejich soupeř si nezajistili postup do vyřazovací fáze. Oba týmy měly šance na vstřelení branek. Nejprve střídající Prince Adu, hráč plzeňské Viktorie, selhal při samostatném úniku a v závěru trefil anglický kapitán Harry Kane hlavou břevno.
AI, senzory, digitální dvojčata. Stavebnictví zažívá revoluci.
Projekt Circular DigiBuild ukázal, jak digitalizace stavebnictví šetří materiály i peníze.
Český horolezec zahynul po pádu v rakouských Alpách
Jednadvacetiletý muž z Česka zahynul v úterý po pádu na 3564 metrů vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn v rakouském pohoří Vysoké Taury. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku sestoupil.
Střídání králů. Zlatou hokejku ovládl Nečas před osminásobným šampionem Pastrňákem
Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, jenž kraloval v předchozích třech letech, třetí byl další forvard z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali čtyři brankáři, jeden obránce a pětice útočníků.
ŽIVĚ Senát se vzepřel Trumpovi. Rezoluci o ukončení války s Íránem podpořili i republikáni
Senát Spojených států, v němž mají většinu republikáni, podpořil v úterý legislativu o ukončení amerických úderů na Írán. Podle agentury Reuters ovšem není jasné, jak tato rezoluce ovlivní konflikt s Teheránem, jelikož se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží dojednat s islámskou republikou mírovou dohodu. Zákonodárci sledují Trumpovy snahy o ukončení konfliktu, který zahájil, s obavami.