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Sport

S chutí do hutí a jak by mohl pomoct Karel Šíp? Sítě reagují na hořkou českou prohru

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Přestože Češi ve svém prvním zápase na mistrovství světa po 20 letech v mezihře skoro nic nepředvedli, bitvu s Jižní Koreou měli ve druhé půli skvěle rozehranou. Jenomže přišly dva údery asijských fotbalistů a je z toho hořká prohra 1:2. Podívejte se na výběr reakcí ze sociální sítě X.

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Přesně po 20 letech

Kapitán Ladislav Krejčí navázal na den přesně po 20 letech na Tomáše Rosického, který v prvním českém zápase na MS 2006 proti USA zařídil góly na 2:0 a 3:0.

Na další dvě dekády byl Rosický posledním střelcem Česka na světovém šampionátu.

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