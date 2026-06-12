S chutí do hutí a jak by mohl pomoct Karel Šíp? Sítě reagují na hořkou českou prohru

Přestože Češi ve svém prvním zápase na mistrovství světa po 20 letech v mezihře skoro nic nepředvedli, bitvu s Jižní Koreou měli ve druhé půli skvěle rozehranou. Jenomže přišly dva údery asijských fotbalistů a je z toho hořká prohra 1:2. Podívejte se na výběr reakcí ze sociální sítě X.
Přesně po 20 letech
Kapitán Ladislav Krejčí navázal na den přesně po 20 letech na Tomáše Rosického, který v prvním českém zápase na MS 2006 proti USA zařídil góly na 2:0 a 3:0.
Na další dvě dekády byl Rosický posledním střelcem Česka na světovém šampionátu.
Přesně po 20 letech
Kapitán Ladislav Krejčí navázal na den přesně po 20 letech na Tomáše Rosického, který v prvním českém zápase na MS 2006 proti USA zařídil góly na 2:0 a 3:0.
Na další dvě dekády byl Rosický posledním střelcem Česka na světovém šampionátu.
Česká zbraň
Krejčí skóroval hlavou po dlouhém vhazování Vladimíra Coufala a nejen bývalý fotbalový záložník Jakub Podaný glosoval, že když to Čechům nejde nohama, naštěstí mají ruce a hlavu.
V mezihře to sice pořádně drhlo, ale Češi vedli 1:0. Standardní situace se potvrdily jako hlavní zbraň výběru Miroslava Koubka.
Spánkový deficit za gól
Radoval se i herec Jakub Wehrenberg. Zdálo se, že českým fanouškům se hodně brzký budíček vyplatí.
Standardky nestačily
Jenže potom Korejci českou obranu dvakrát otevřeli a utkání otočili. A najednou začaly českému týmu šance ze hry chybět. Velmi dlouho si nevytvořil vlastně žádnou.
S chutí do hutí
Až v závěru zápasu zakončoval z nadějného místa Michal Sadílek, ale míč netrefil dostatečně razantně.
V úplně poslední akci to vypadalo, že Sadílek v dobré pozici odcentruje do vápna, kde byli připraveni všichni čeští hlavičkáři. Místo toho však zvolil kombinaci s Adamem Hložkem, kterému balon utekl, a bylo hotovo.
„S chutí do hutí,“ usmál se jeden z komentujících na síti X. Pro mnoho fanoušků to byl totiž smutný ranní odchod do práce.
Vyčerpaný Provod? Neznáme
Jedním z nejčastěji skloňovaných témat před zápasem byla adaptace na vysokou nadmořskou výšku (zhruba 1570 metrů) v Mexiku.
Zatímco Korejci měli možnost připravovat se v těchto podmínkách dlouhodobě, Češi přiletěli do Guadalajary těsně před zápasem z nízko položeného Texasu.
V některých pasážích Čechům viditelně chyběla energie a vyčerpaně působil i Lukáš Provod, jindy prakticky neunavitelný hráč s obřím fyzickým fondem.
Probral by tým Šíp?
Nebyli by to čeští fanoušci, kdyby i po porážce nevtipkovali.
Podle sparťana Voryho by mužstvu pomohl populární moderátor Karel Šíp. Ten se ve fotbalovém prostředí proslavil legendární kritikou po porážce Čechů 1:4 s Rusy na úvod Eura 2012.
„Byl to bezpohlavní a impotentní fotbal. Vzpomenete si na mě, když říkám, že takové facky dostaneme ještě dvě,“ rozohnil se tehdy Šíp ve studiu České televize.
Kritizovaný národní tým se ale vzchopil a po výhrách proti Řecku a Polsku postoupil ze skupiny z prvního místa.
Klíčový zápas přijde
A také nyní se fanoušci utěšují, že první porážka ještě neznamená konec nadějí na postup.
V novém systému MS, kdy do play off projde i osm týmů z dvanácti na třetích místech, by Čechům klidně mohla stačit jediná výhra. Takže klíčový může být příští duel proti Jižní Africe, která podlehla Mexiku 0:2, dostala dvě červené karty a v zápase prakticky nezahrozila.
Mexiko fandí Koreji
Po úvodních zápasech skupiny A jsou tedy nahoře Mexičané a Korejci.
Asijský tým se v Mexiku mimochodem těší velké oblibě i díky událostem ze šampionátu v Rusku před osmi lety.
Korejci tehdy ve skupině šokovali výhrou nad úřadujícími šampiony Němci a právě díky tomuto výsledku Mexičané prošli do osmifinále. Jejich fanoušci za to Korejcům dodnes děkují, jak je vidět i na videu.
Příště půjdou oba národy ve vzájemném zápase proti sobě.
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