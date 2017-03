Rozšíření MS? Doplatí na něj Afrika i další kontinenty, tvrdí šéf UEFA

před 54 minutami

Rozšíření mistrovství světa ve fotbale na 48 týmu znamená, že turnaj bude moci pořádat daleko méně zemí než dosud. Třeba v Africe žádná, myslí si šéf UEFA Aleksander Čeferin.

Praha - Rozšíření fotbalového mistrovství světa z 32 na 48 týmů přinese podle předsedy UEFA Aleksandera Čeferina problémy. Šampionát podle něj bude moci pořádat jen minimum zemí. Slovinský funkcionář to prohlásil na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"S rozšířením mistrovství jsme souhlasili, protože to chtěly všechny ostatní asociace, takže by to bylo stejně odhlasováno. Ale přinese to problémy," řekl Čeferin, který účastí na pondělním vyhlášení ankety Fotbalista roku splnil předvolební slib šéfovi Fotbalové asociace ČR Miroslavu Peltovi.

Rozšířený světový šampionát se bude poprvé hrát v roce 2026 systémem 16 skupin po třech týmech. "Kdo bude moci takový turnaj organizovat, když budete potřebovat dvanáct velkých stadionů? V Evropě dvě, tři země, v Africe nikdo a možná Čína a USA," uvedl devětačtyřicetiletý Čeferin

Předsedu UEFA příští týden čeká jednání s FIFA, na kterém bude požadovat navýšení účastnických míst pro Evropu na světovém šampionátu ze současných třinácti na šestnáct. "Myslím, že uspějeme. A také chceme, aby v každé skupině byl jeden evropský tým. Jestli je kvalita v Evropě, jak všichni říkají, tak ať mají všichni šanci postoupit ze skupiny," prohlásil.

Změna systému čeká od sezony 2018/19 i Ligu mistrů, podle Čeferina to bylo nevyhnutelné. "Pět největších lig přinese 86 procent výdělku a dostane zpět šedesát," uvedl. "U změny jsem kritizoval především komunikaci, protože svazy a kluby o tom nebyly dostatečně informovány," dodal.

Nový model Ligy mistrů vyjde vstříc právě elitním soutěžím, což ale zkomplikuje situaci českým klubům. Tuzemské lize momentálně patří v žebříčku UEFA jedenácté místo, což by pro ročník 2018/19 znamenalo přímý postup. Vzhledem ke změnám o něj ale nejspíš česká liga přijde.

Čeferin byl do čela UEFA zvolen loni v září jako nástupce zdiskreditovaného Michela Platiniho. Před tím působil ve vedení slovinského svazu, vede rodinou právní firmu a na kontě má mimo jiné i šest přejezdů Sahary. "Teď na to nemám čas, ale přejel jsem ji pětkrát autem a jednou na motorce," uvedl. "Bylo to velmi zajímavé. Občas je potřeba utéct před lidmi a na to je Sahara ideální," dodal.

