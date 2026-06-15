Rozhodčí má na MS velký problém. Na kameru skrytě dělal kontroverzní gesto

Australský sudí Shaun Evans si na fotbalovém mistrovství světa v Americe zadělal na pořádný problém. Před nedělním zápasem Německo - Curacao udělal na kameru gesto, které je spojováno s rasismem.
Před výkopem utkání na stadionu v Houstonu zabrala kamera sudí duelu, pak režisér přepojil obraz i na trojici videorozhodčích v místnosti Mezinárodního vysílacího centra v Dallasu, kde má VAR během šampionátu centrálu.
V okamžiku, kdy trio videorozhodčích pózovalo, měl jeden z nich, Australan Evans, ruku ležérně položenou podél těla na stehně.
Náhle vytvořil z prstů gesto, které je podle expertů rasistickým symbolem.
Jak uvedl server The Athletic, dotyk palce a ukazováčku a natažené zbývající prsty původně znamenalo „OK“, v posledních letech je mu však přisuzován význam White Power (Bílá síla), tedy nadřazenost bílé rasy (tři natažené prsty symbolizují písmeno W, poloha palce a ukazováčku P).
„Proč supervizor VAR používá tento symbol na globální fotbalové události právě v okamžiku, kdy ví, že ho kamery sledují? Je možné, že záměrně udělal symbol krajně pravicového neonacismu,“ napsala antidiskriminační fotbalová organizace FARE.
Mezinárodní fotbalové federace FIFA uvedla, že si je události vědoma, dál ji však zatím nekomentovala.
FARE však upozornila, že po incidentu se předzápasové záběry do místnosti VAR v následujících dvou utkáních už neobjevily.
„Televizní publikum by nemělo být vystaveno extrémistickým pravicovým jednotlivcům, kteří používají neonacistické symboly. Je zřejmé, že tento rozhodčí už by se na mistrovství světa neměl objevit v žádné roli,“ apelovala FARE.
The Athletic také připomněl, že stejné gesto udělal v soudní síni Brenton Tarrant, rovněž Australan, jehož rasisticky motivovaná střelba způsobila v březnu 2019 smrt 51 osob v mešitě na Novém Zélandu.
Vzhledem k tomu, jak tragédie Austrálii silně zasáhla, je velmi nepravděpodobné, že by Evans o případu neměl tušení.
Web newyorských Times rovněž informoval, že v roce 2023 ukončil klub severoamerické fotbalové soutěže MLS DC United spolupráci se svým kondičním trenérem, který stejné gesto zveřejnil na sociální síti.
O čtyři roky dříve zakázal vstup na stadion tým baseballové MLB Chicago Cubs fanouškovi poté, co kamery odhalily, že při přenosu zápasu předváděl stejné znamení.
Osmatřicetiletý Evans je mezinárodním rozhodčím FIFA od roku 2017, jako videorozhodčí působil i na předchozím světovém šampionátu v roce 2022 v Kataru.
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