Ronaldo v extázi, Portugalci ve strhující bitvě udolali Chorvaty. Čtyři góly neplatily

Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2:1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým v Torontu vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve čtvrté minutě nastavení Goncalo Ramos.
Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem, hrát se bude v pondělí od 21:00 SELČ v Dallasu.
Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále potřetí za sebou, jejich maximem je bronz z roku 1966.
Portugalce vedl s kapitánskou páskou opět hvězdný útočník Ronaldo, jenž se v 41 letech stal nejstarším hráčem do pole v historii vyřazovací fáze MS. Jeho tým vstoupil do utkání aktivně a v prvním poločase byl jasně lepší. Brankář Livakovič musel zasáhnout už ve čtvrté minutě při Fernandesově dvojité šanci. Po čtvrthodině měl na hlavě gól Veiga, zblízka přestřelil. V závěru úvodního dějství selhal ve vyložené pozici Leao.
Krátce po změně stran poprvé zahrozili i Chorvaté, Kovačičovu střelu po individuální akci vykopl Costa. V 53. minutě už se hráči balkánského celku mohli radovat. Perišič si na zadní tyči zpracoval Stanišičův centr a prostřelil portugalského gólmana.
Odpovědět mohl Leao, ranou zpoza vápna napálil břevno. Obraz hry se oproti prvnímu poločasu změnil a hrál se oboustranně otevřený fotbal. V 59. minutě musel Costa vytáhnout další dobrý zákrok proti Baturinově střele.
Portugalský trenér Martínez sáhl v 62. minutě ke čtyřnásobnému střídání a změny se mu okamžitě vyplatily. Vlašič při rohovém kopu stáhl Veigu a sudí Eskas po poradě s videorozhodčím nařídil pokutový kop. K němu se postavil Ronaldo, jenž střelou doprostřed brány zaznamenal premiérový gól ve vyřazovací fázi MS v kariéře. Se 146 zásahy nejlepší střelec mezinárodních zápasů se na aktuálním turnaji v USA, Kanadě a Mexiku prosadil potřetí.
Atraktivní průběh pokračoval, čtvrt hodiny před koncem Kovačič trefil technickým obstřelem tyč. Následně Costa zneškodnil stoprocentní šanci Matanoviče. Na tlak soupeře zareagoval Martínez v 81. minutě stažením Ronalda, který byl vystřídán poprvé na šampionátu.
Z nadějné pozice neuspěl hlavou ani Pašalič, a tak udeřilo na druhé straně. Ramos si ve čtvrté minutě nastavení naběhl na Leaův centr z levé strany a hlavou prodloužil míč do sítě. Pětadvacetiletý útočník, jenž ve skupině odehrál jen sedm minut, vstřelil první gól na letošním MS.
Bláznivý zápas zdaleka nekončil, nakonec se hrálo 19 minut nad rámec základní hrací doby. Ve 103. minutě po závaru před bránou skóroval Gvardiol. Videorozhodčí ale díky zabudovanému čipu v míči odhalil za pomoci technologie neznatelnou Matanovičovu teč hlavou, která při gólové akci vystavila útočící hráče do ofsajdu. Byla to čtvrtá neuznaná branka v zápase.
Souboj hvězdných kapitánů a bývalých spoluhráčů z Realu Madrid tak nakonec vyzněl pro Ronalda. O rok mladší Modrič se dnes rozloučil s mistrovstvím světa a pravděpodobně i s hráčskou kariérou, byť držitel Zlatého míče z roku 2018 ještě konec oficiálně neoznámil.
Mistrovství světa ve fotbale:
1. kolo play off (Toronto):
Portugalsko - Chorvatsko 2:1 (0:0)
Branky: 68. Ronaldo z pen., 90.+4 Ramos - 53. Perišič. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Nor.) - Gillett (video, Ang). ŽK: Dias - Modrič, Perišič. Diváci: 43.036.
Portugalsko: D. Costa - Cancelo (62. Ramos), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha (62. B. Silva) - Neto (62. Conceicao), Fernandes (62. Semedo), Leao - Ronaldo (82. R. Neves). Trenér: Martínez.
Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Perišič - Modrič, Kovačič (90.+6 Kramarič) - Vlašič (90.+2 Gvardiol), P. Sučič, Baturina (68. Pašalič) - Budimir (46. Matanovič). Trenér: Dalič.
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