Ronaldo šokuje děsivou bilancí. Střet s realitou zesílil tvrdý výrok konžského soka

Cristiano Ronaldo na šestém světovém šampionátu: milník, na který s napětím čekala celá fotbalová planeta. S očekáváním, zda jednačtyřicetiletá ultimátní legenda zavře ústa pochybovačům a pomůže Portugalsku z pozice hrotového útočníka k "povinnému" vítězství nad Demokratickou republikou Kongo. Nestalo se a Ronaldo je terčem kritiky, s níž ale zásadně nesouhlasí trenér Roberto Martínez.
Takovou sodu za předvedený výkon na letošním MS ve fotbale ještě nikdo neschytal. Ani Češi, ani Španělé. Portugalská profesorská hra s nevídaným statistickým nepoměrem v podobě 75 procent držení míče a jediné střely na branku nepříjemně zaskočila fotbalový svět.
Šlo o nový rekord mistrovství světa. Nikdy od roku 1966 neměl tým tak vysokou převahu v držení míče a zároveň méně střel než jeho soupeř.
Jeden z papírově nejsilnějších výběrů naplněný dechberoucím ofenzivním talentem shořel způsobem, jaký se často nevidí.
Podle statistických analýz si při remíze 1:1 nevytvořil ani jedinou „velkou šanci“. Na střely s africkým outsiderem prohrál 7:8. Očekávané góly? Portugalsko 0,64 - Kongo 0,82.
Kapitán Ronaldo samozřejmě ani zdaleka nebyl jediným viníkem fotbalové tragédie, jeho přítomnost na hřišti a praktická nestřídatelnost ale provokují nejvíce.
„Cristiano Ronaldo je očividným slabým článkem ve výběru Roberta Martíneze,“ napsal renomovaný web FourFourTwo a v sarkasticky laděném textu rozebíral Ronaldovo neukojitelné ego.
„Píše se rok 2026. Cristiano Ronaldo odhání od míče Bruna Fernandese, Vitinhu i Bernarda Silvu a sám se staví k přímému kopu. Zaujme svůj typický postoj, zhluboka se nadechne, jako by se na okamžik odpojil od okolního světa. O krok uskočí doleva, rozběhne se k míči a vypálí. A samozřejmě ho pošle na oběžnou dráhu,“ popsal magazín.
„Pokud odhlédneme od reklam Nike, prakticky každý Ronaldův přímý kop za posledních pět let skončil právě takhle. Jednačtyřicetiletý Ronaldo se snaží napodobit jednadvacetiletého Ronalda. Je na tom všem něco trochu smutného,“ pokračoval.
Ronaldo se ve středu v Houstonu stal nejstarším hráčem do pole, který kdy startoval v základní sestavě na mistrovství světa.
Očekávání nemohla být vyšší, v prvních momentech fanoušci každý jeho dotyk s míčem oslavovali. V šesté minutě vytrysklo nadšení, když i díky Ronaldově náběhu do šestnáctky dostal Joao Neves prostor ke gólové hlavičce. Nadšení ale opadlo rychle.
„Ronaldo často působil jako osamocená postava. Ze hry se dostával do dění jen sporadicky a v pokutovém území byl odkázán na minimum příležitostí, a to navzdory obrovskému množství útočného talentu, kterým Portugalsko disponuje,“ zhodnotila stanice TNT Sports.
Jak nevýrazný Ronaldo byl nemilosrdně odhalují jeho individuální čísla.
Pětinásobný držitel Zlatého míče zaznamenal pouhých 25 kontaktů s míčem. Podle společnosti Opta to byl jeho nejnižší počet doteků v zápase velkého turnaje za Portugalsko, který odehrál celý.
Opta zároveň upozornila, že Ronaldo se na velkých turnajích gólově neprosadil už strašidelných deset zápasů v řadě. Během této série vyslal 33 střel, z nichž 11 mířilo na branku.
„Abychom si ten kontrast dokázali lépe představit: zatímco Ronaldo od svého posledního gólu na mistrovství světa stále čeká na další zásah, Messi mezitím na světových šampionátech skóroval devětkrát a do své sbírky přidal i zlatou medaili,“ vyzdvihla TNT Sports.
Kouč Martínez přesto zůstává neoblomný. Bezprostředně po utkání naznačil, že na Ronaldově neotřesitelné pozici se nic nezmění.
„Když potřebujete vstřelit gól, nedává smysl stáhnout ze hřiště nejlepšího střelce světového fotbalu. Cristianovy zkušenosti ve vápně jsou pro nás v takových chvílích zásadní. Stejně tak jeho schopnost zaměstnat obránce a vytvářet prostor pro spoluhráče,“ vysvětlil.
Opačný pohled ale dokumentovalo vyjádření konžského soupeře, záložníka francouzského Lille Ngal'ayela Mukaua. Když byl tázán, jestli se Konžané na Ronalda speciálně připravovali, odvětil:
„Upřímně řečeno ani ne, protože víme, že už není stejný jako dřív. Pořád je jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy fotbal hráli, takže k němu mám obrovský respekt. Když se ale dostanete do takového věku, už to není stejné.“
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