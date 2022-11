Ronaldo: slzy, skok pro penaltu a děs v očích. Kritizujte ho dál, vyzval Bruno

V objemné knize fotbalových dějin už byl neodvolatelně zapsán dávno, nyní ale Cristiano Ronaldo překonal další milník. Jako první fotbalista v historii vstřelil gól na pěti světových šampionátech.

Ve čtvrtek pomohl Portugalcům překonat tuhou ghanskou defenzivu, ochotným pádem si vymodlil penaltu a sám ji proměnil. Závěr trávil na lavičce s vyděšeným výrazem ve tváři, favorité ale nakonec přes nezvyklý chaos v obraně uhájili těsnou výhru 3:2.

Sedmatřicetiletý útočník, čerstvě bez angažmá, vyhozený z Manchesteru United kvůli kontroverznímu rozhovoru, odpověděl četným kritikům zápisem do historie.

Herně to znovu nebylo jako dřív, a tak se kritika jeho výkonů z klubové scény plíživě přesouvá i na reprezentační úroveň. Nebyli by Portugalci lepší bez svého kapitána? I v jihoevropské zemi, kde je Ronaldo takřka Bohem, už se podobná diskuse stává legitimní.

Kouč Fernando Santos, osm let držící kormidlo Seleção Portuguesa, si ovšem sestavu bez svého kapitána stále nedovede představit. "On je naprostý fenomén. Bude se o něm mluvit i za padesát let," vydechl obdivně osmašedesátiletý trenér.

Ať je to, jak chce, Ronaldo byl proti Ghaně vidět. Už před zápasem nadchl přístupem v tunelu, kde obešel všechny malé děti a plácl si s nimi. Jejich rozzářené tváře hovořily samy za sebe.

Během národní hymny se v jeho očích leskly slzy, tak moc pro fotbalovou ikonu znamená reprezentační dres, v němž už nasázel úctyhodných 118 branek.

V první půli se prezentoval fotogenickým výskokem před brankou, kdy se vznesl vysoko nad všechny ostatní protagonisty. Pak dal gól, lehkým přistrčením si odstavil protihráče a trefil se povedeným obstřelem. Americký sudí Ismail Elfath mu ale odpískal faul.

Po přestávce byla křivda zapomenuta. Ronaldo si píchl míč před obráncem a realizoval první a jedinou myšlenku, kterou v jinak nepříliš nadějné situaci mohl mít v hlavě: využití lehkého kontaktu, pád, skok a víra v hvizd.

Rozhodčí nezklamal a VAR dle poučky "kontakt tam byl" nijak nezasáhl. Ronaldo se sám postavil k puntíku a svým typickým kopem, napůl placírka, napůl nárt, nedal ghanskému brankáři šanci.

"Ronaldo je podvodník, strašný příklad pro děti na celém světě. Tohle nebyla penalta ani náhodou," prohlásil pro britský Daily Mail bývalý fotbalista Chris Sutton.

Oslava se spoluhráči byla velkolepá. O to větší rozčarování zažíval Ronaldo za pár minut, kdy Portugalce po ojedinělé akci šokoval Andre Ayew. Nejistotu vzápětí zaplašil Bruno Fernandes, Ronaldův nyní již bývalý parťák z Old Trafford.

Dvě parádní asistence manchesterského playmakera zúročili Joao Félix a Rafael Leao.

Ronaldo šel ze hry pár minut před koncem a hned vzápětí Ghaňané snížili.

Kapitán pak na lavičce prožíval muka. Zejména, když si brankář Diogo Costa při rozehrávce nevšiml, že útočník Iňaki Williams zůstal za ním. Rodák ze španělského Bilbaa se zezadu připlížil k míči, Costovi jej sebral, ale když měl zakončit, uklouzl.

Kamery zachytily Ronaldův obličej plný děsu, neuvěřitelnou situaci ale Portugalci přežili a mohli si vydechnout.

Ronaldo jako Hráč zápasu musel na tiskovou konferenci, před novináři ale vydržel jen 132 vteřin a odpověděl na jedinou otázku. O Manchesteru United se nechtěl bavit.

"Tahle kapitola je uzavřená. Je důležité, že jsme vyhráli, chtěl jsem pomoci týmu, první zápas je klíčový. Byl to pro mě krásný moment, skórovat na pátém šampionátu. Jsem velmi pyšný," uvedl.

Dočkal se pochval od spoluhráčů. "Jsme šťastní za to, že se na něj pořád můžeme spolehnout. Nejde jen o gól, ale i o jeho práci pro tým," prohlásil Bernardo Silva.

Bruno Fernandes zase vyzdvihl, jak umí Ronaldo pracovat pod tlakem. "Modlím se za to, abyste ho pořád takhle kritizovali. Protože pak ze sebe dostává to nejlepší," usmál se klíčový muž Portugalců.

Ronaldo byl do čtvrtka jedním z pěti hráčů, kteří se prosadili na čtyřech mundialech. Nyní se odpoutal od Brazilce Pelého, Argentince Lionela Messiho a dvou Němců, Uwe Seelera a Miroslava Kloseho.