Rada vychválil Krejčího a kritizoval Součka. Nesouhlasím s jeho tvrzením, řekl

Trenér Petr Rada lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Americe využít Patrika Schicka s Pavlem Šulcem. Oba nejnebezpečnější hráči mužstva zůstali zcela odříznutí, řekl sedmašedesátiletý bývalý kouč národního týmu ČTK.
Češi prohráli v mexické Guadalajaře s Koreou 1:2, Rada ale věří, že ve druhém utkání porazí Jihoafrickou republiku, což by jim k postupu ze skupiny A mohlo stačit.
Výsledek podle Rady odpovídá průběhu zápasu. "Ale je to škoda. Překvapivě jsme vedli a aspoň bod by byl velmi cenný. Stejně jako v baráži se ukázalo, že standardky jsou naší velkou zbraní. Gólová akce byla excelentně sehraná. Auty jsou přesnější než rohové kopy. Coufal hodil míč daleko a Krejčí si znovu našel ideální místo. V tom je jedním z nejlepších evropských stoperů," uvedl pražský rodák k úvodnímu gólu.
"Asijští tygři" ale skóre otočili. "Byli aktivnější, a i když prohrávali, dál pokračovali stejně a věřili svému způsobu hry. Uznávám, že dynamičtí a pohybliví jsou od přírody. Přesto si myslím, že se jim vyplatily dva aklimatizační kempy v horách před šampionátem. Nesouhlasím s tvrzením Tomáše Součka, že se na nás těžké podmínky neprojevily," řekl Rada.
"Našim hráčům nohy tolik nešly. Jakmile šel míč dva metry od nich, už ho nedoběhli. Všiml jsem si, že třeba Chaloupek a Provod už v prvním poločase těžko odfukovali," dodal.
Českému týmu vázla kombinace. "Kromě Součkova neuznaného gólu a dvou šancí v závěru jsme byli málo nebezpeční. Nedostatečnou souhru nejvíc odnesli Schick s Šulcem. Dva naši nejnebezpečnější hráči zůstali zcela odříznutí. Vůbec jsme k nim nedokázali dostat míč, aby ukázali své přednosti. Přes stopera Kim Min-čeho z Bayernu Mnichov se pak neprosadil ani střídající Chorý," uvedl Rada.
Trenér Miroslav Koubek překvapivě zařadil do základní sestavy záložníka Alexandra Sojku.
"Soutěžní premiéru zvládl záložník Plzně velmi dobře. Z našeho týmu se mi asi nejvíce líbili Zelený s Provodem. Zelený je klidný a zkušený, Provod se hodně snažil hrát a běhat. Své si odehráli také Coufal a autor gólu Krejčí. Až na neuznaný gól se určitě víc čekalo od Součka," řekl trenér řady českých týmů, který naposledy vedl Duklu.
Pozorně sledoval i úvodní zápas skupiny A, v němž Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2:0.
"Mexiko potvrdilo, jak je silné. Má šikovné hráče a bude těžit z domácího prostředí. Pokud jde o JAR, věřím, že ji ve druhém utkání porazíme. Myslím, že nedosahuje naší úrovně. A vzhledem k novému formátu, v němž z dvanácti skupin postoupí i osm týmů z třetích míst, by nám tři body mohly na postup bez ohledu na poslední duel s Mexikem stačit," věří Rada.
První reakce ministryně Mrázové po napadení. Policie zveřejnila podrobnosti
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se o víkendu stala v Bílině terčem napadení. Policie obvinila 44letou ženu z nebezpečného vyhrožování, útočnice nakonec skončila hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení. Ministryně v pátek Aktuálně.cz přiblížila, co se vlastně stalo.
Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky v Praze, po příletu ho zadrželi
Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na internetu z Argentiny, mj. oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě UK z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly být ještě horší. Po příletu do Česka ho však policie zkraje června zadržela a předala do péče psychiatrů, oznámila v pátek policejní mluvčí Eva Kropáčová.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
ČNB by mohla zvýšit sazby ještě v červnu, avizoval Michl
Česká národní banka (ČNB) by mohla už tento měsíc přikročit ke zvýšení úrokových sazeb, aby tak omezila inflační tlaky. Ve čtvrtečním rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil guvernér ČNB Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom nedávno Michla vyzval, aby centrální banka úroky snížila.
Bateriový boom sílí. Stále slibnější je jejich využití při výkyvech cen elektřiny
Denně vycházejí zprávy o výstavbě nových velkokapacitních baterií v Česku. „Co nás ale před výstavbou baterie nenapadlo, bylo posouzení únosnosti příjezdové cesty. Tedy zda jsme vůbec schopni na lokalitu dostat potřebné množství technologií. Bavíme se o stovkách tun, které bylo třeba dovézt na dané místo,“ řekl v debatě HN Ivo Drábek, vedoucí oddělení rozvoje a energetiky společnosti Buildsys.