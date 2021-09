Promyšlený útok maskovaný za diplomacii. UEFA je dál proti plánu hrát MS ob rok

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od 27. září zcela zastaví na celý týden výrobu ve všech třech svých závodech v Česku. Důvodem je nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice. Uvedl to týdeník Škodovácký odborář.

Firma podle odborů plánovala hromadnou dovolenou na pondělí 27. září, protože v úterý 28. je svátek svatého Václava. Zaměstnanci by tak s víkendem měli čtyři dny volna. "Zároveň na to navážeme zrušením směn až do konce týdne, a to včetně přesahu do sobotních směn sedmnácti a osmnáctisměnného systému. Tím vyřadíme z provozu produkci po celý týden," uvedly odbory.