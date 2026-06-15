Projekt ješitnosti Cristiana Ronalda. Trapné, ukončete tu absurditu, zní z Anglie

Na papíře to vypadá skvěle: Portugalci mají na světovém šampionátu k dispozici i na své poměry abnormálně silnou generaci hráčů. Zároveň je stále neopustil jeden z nejlepších fotbalistů a střelců celé historie. Jenže právě v účasti už jednačtyřicetiletého Cristiana Ronalda vidí mnozí zásadní problém, který může ambicióznímu celku zlomit vaz.
Odborníci se povětšinou shodují na tom, že současný kádr je ten nejkvalitnější, který Portugalsko kdy mělo.
Bruno Fernandes překonal rekord anglické Premier League v gólových asistencích.
Famózní středopolaři Vitinha a Joao Neves znovu dovedli Pařížany k titulu v Lize mistrů.
BBernardo Silva opět udivoval svými výkony v dresu Manchesteru City.
A dalo by se pokračovat.
Podle prakticky všech předturnajových analýz má současné Portugalsko jediný problém: Ronalda.
Debata o jeho užitečnosti pro národní tým se vášnivě vede už dlouhé roky a před jeho celkově šestým světovým šampionátem logicky nabírá na obrátkách.
Dilema, jak střízlivě a decentně využívat útočníka saúdskoarabského Al-Nassru, dosud nedokázal vyřešit ani španělský kouč Robert Martínez, přestože vede Selecao das Quinas od roku 2023.
Diskuze se zkrátka točí kolem toho, zda by stárnoucí Ronaldo měl být i nadále ústředním bodem portugalské ofenzivy, nebo zda jsou v takovém případě ostatní hvězdní hráči až příliš nuceni hrát tak, aby vyvažovali jeho zjevné slabiny.
„V Portugalsku je to stále velmi kontroverzní, hojně probírané téma. Není na tom shoda. Samozřejmě, že je tam obrovský obdiv a vděčnost za to, co Ronaldo dokázal, ale hlasy preferující jeho menší využití jsou stále hlasitější,“ uvedl portugalský fotbalový expert Bernardo Caetano pro TNT Sports.
Podle jeho názoru může být Ronaldo stále užitečný, ale nikoli nutně jako člen základní sestavy. „Omezuje národní tým v obranné práce i ve variabilitě,“ prohlásil.
Britská fotbalová novinářka Angelina Kellyová v podcastu Talksport Daily s nadsázkou prohlásila, že by měl Fernandes stávkovat a odmítat hrát, pokud bude v sestavě Ronaldo.
„Pro Bruna je to možná poslední šance. Portugalci mohou myslet na titul, ale ne pokud budou i nadále podporovat projekt ješitnosti Cristiana Ronalda. Této úrovni nestačil na posledním Euru, vlastně ani na posledním MS. Teď je rok 2026 a ten chlap je pořád tady,“ podotkla nevěřícně.
„Některé záběry z přátelských zápasů byly trapné. Nenahrával lépe postaveným spoluhráčům, pálil obrovské šance. Jenže Martínez se smířil s tím, že být portugalským koučem znamená mít v sestavě Ronalda,“ tvrdila Kellyová.
„Jejich asociace je příliš posedlá penězi, které souvisí s jeho slávou. Někdo by se měl téhle absurditě postavit a ukončit ji,“ rozčílila se.
Ronaldo na veškeré pochybnosti a kritiku reagoval po svém.
Když byl na tiskové konferenci před startem turnaje tázán na svou fyzickou kondici, bez váhání vypálil: „Jsem v pohodě, copak jste nesledovali moje zápasy?“
Druhý nejstarší hráč šampionátu je několikanásobným reprezentačním rekordmanem. Od debutu nasbíral za Portugalsko 228 zápasů, což je nejvíce v mezinárodním fotbale.
Má také nejvíce gólů: 143. Nasázel za Portugalce deset hattricků, o tento rekord se dělí s Argentincem Lionelem Messim.
Působivým maximem je také 22 let v řadě, ve kterých dal za národní tým aspoň jeden gól.
Jeho proklamovaným cílem je však týmový úspěch, vytoužený titul mistrů světa.
Při předchozích pěti účastech k němu měli Portugalci nejblíže v roce 2006, kdy skončili čtvrtí. Poté vypadli dvakrát v osmifinále, jednou ve skupině a před čtyřmi lety v Kataru ve čtvrtfinále.
Nyní začnou základní skupinu ve středu duelem proti Demokratické republice Kongo. Dál je čeká Uzbekistán a Kolumbie.
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