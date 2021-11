Příšerné, litují Portugalci. Srbové senzačně postoupili na MS, Česku hrozí silný sok

Srbští fotbalisté se postarali o jedno z největších překvapení v probíhající evropské části kvalifikace na mistrovství světa. V neděli večer zvítězili na hřišti Portugalska 2:1 a postoupili na úkor favorita přímo na závěrečný turnaj.

Vítěznou trefu obstaral v 90. minutě střídající Aleksandar Mitrovič, který si tak vynahradil téměř přesně rok staré zklamání z baráže o postup na Euro.

"Přijeli jsme sem hrát fotbal a vyplatilo se. Byli jsme lepší ve všech ohledech, je to velká odměna za naši práci," citovala Mitroviče agentura AP.

Historicky nejlepší střelec srbské reprezentace před rokem jako jediný minul v penaltovém rozstřelu proti Skotsku a na evropský šampionát se tehdy kvalifikoval ostrovní tým. Tentokrát ale kanonýr Fulhamu potvrdil postupovou brankou vynikající formu. Ve druhé anglické lize je s 20 góly suverénně nejlepší střelec soutěže, navíc se trefil v posledních sedmi soutěžních duelech.

"Hráči ukázali velký charakter. Obstáli i pod obrovským tlakem, což bych mohl říct i v případě, kdyby zápas skončil nakonec remízou a my museli do play off," přidal trenér Dragan Stojkovič, jemuž se vyplatil poločasový risk, když stáhl defenzivního záložníka Gudelje a nahradil ho právě Mitrovičem.

Portugalcům stačila díky lepšímu skóre i remíza, navíc už ve druhé minutě vedli po Sanchesově přesné střele na přední tyč. V 33. minutě ale gólman Patricio neudržel před brankovou čárou Tadičovu střelu z hranice vápna a srbský kapitán v 90. minutě poslal přesný centr na hlavu Mitroviče, jenž rozhodl.

"Byl to vynikající centr. Známe se dokonale, on ví, kde se ve vápně pohybuji, a já zase vím, kde mě bude hledat," pochvaloval si Mitrovič.

Na druhé straně naopak zavládly po pokaženém konci kvalifikace rozpaky. Evropští šampioni z roku 2016 z posledních dvou zápasů vydolovali jen bod, Srbsku navíc podlehli poprvé v historii.

"Bylo to příšerné. Výsledek se nepokazil až v závěru, bylo to tak celý zápas. Nebyli jsme schopní udržet míč, kontrolovat hru. Srbové byli lepší, gratuluji jim k postupu," řekl v pozápasovém rozhovoru záložník Bernardo Silva.

Velké zklamání prožíval po závěrečném hvizdu přímo na hřišti i hvězdný Cristiano Ronaldo, pro něhož by mohl být šampionát v Kataru tím posledním v kariéře. V době konání bude reprezentačnímu kapitánovi už 37 let.

"Hráči se snažili, já se snažil, ale zkrátka to nestačilo. Jsem si ale jistý, že na šampionátu chybět nebudeme," ujistil pro televizi RTP3 kouč Fernando Santos. Jeho tým čeká březnové play off, ve kterém se může utkat i s českou reprezentací.