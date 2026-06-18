Messi uťal „naprosto idiotské“ otázky, legenda žasla. To Ronaldo schytal výsměch

Shoda na tom, že měl proti proti Alžírsku dostat žlutou, ne-li červenou kartu, nedokázala přebít to ostatní. Lionel Messi vstoupil do světového šampionátu tak famózně, že ho někteří označují za stále nejlepšího aktivního fotbalistu. Ještě více Argentincův výkon vynikl v porovnání s Cristianem Ronaldem. Ožila i debata o nejlepším hráči dějin.
„V týdnech před Messiho šestým mistrovstvím světa se ve vzduchu vznášely určité pochybnosti,“ připomněl online deník The Athletic. „V jaké bude kondici? Bude mít v argentinské reprezentaci zaručené místo v základní sestavě? Bude mít i s blížícími se 39. narozeniny stále dost energie a elánu na to, aby na této úrovni dominoval?“
„Stačilo mu pouhých 45 minut, aby všechny tyto otázky vypadaly naprosto idiotsky,“ dodal autor Jack Lang.
Messi, jenž čtvrtým rokem hraje za americké Miami, tedy mimo nejprestižnější soutěže, proti Alžírsku zářil, jako by stále byl na vrcholu kariéry.
Celkově obstaral hned čtyři ze šesti argentinských střel na bránu a jako nejstarší hráč v historii mistrovství vstřelil hattrick. Blýskl se hlavně při prvním a třetím gólu, kdy ukázal, že jeho levačka je stále ve formě. Výhra 3:0 šla jednoznačně za ním. A úřadující mistři světa potvrdili, že je s nimi třeba počítat i tentokrát.
„Zapomeňte na pochybnosti. Stále žijeme v Messiho světě,“ poznamenal novinář Lang.
Když se v diskuzi redakce The Athletic vybíral zatím nejlepší hráč MS, padalo i Argentincovo jméno. „Je to pořád Messi,“ prohlásil Carl Anka. „Pozoruhodným hattrickem nám připomněl, že je nejspíš nejlepším hráčem všech dob.“
Messi nepochybně podal pádný argument. Díky třem zářezům se dostal na celkových 16 tref ze světového šampionátu. Vyrovnal tak dosavadní jedničku, Němce Miroslava Kloseho.
Když odborná nebo širší veřejnost v posledních letech řeší, kdo je nejlepším fotbalistou dějin, výsledky se různí. Jednou je to Messi, jindy Cristiano Ronaldo, případně historický velikán: Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff...
Podle Brazilce Ronalda, který se v těchto diskuzích také objevuje, už ale není co řešit.
„Je na čase, aby svět přestal zavírat oči a přijal fakt, že Messi je nejlepším hráčem všech dob,“ sdělil bývalý hráč Barcelony či Realu Madrid španělskému deníku Mundo Deportivo.
„Popírá veškerou logiku,“ pokračoval v ódě nehledě na to, že Messi reprezentuje hlavního rivala Brazílie. „Sledovat ho hrát na téhle úrovni, s klidem a přehledem, jaký ukazuje, je pro každého milovníka fotbalu výsada. Každou sezonu podává skvělé výkony, stejné je to na mistrovství světa, přesto se o něm pochybuje.“
Messiho hattrick proti Alžírsku je podle Ronalda „nezapomenutelný“ a „navždy se zapíše do dějin“.
To 41letý Cristiano Ronaldo, Argentincův dlouholetý rival, na úvod světového šampionátu Portugalsko netáhl, dokonce se zdálo, že ho spíš brzdil.
Toho využili příznivci Demokratické republiky Kongo, kteří po překvapivé remíze 1:1 vzali v potaz Messiho galapředstavení a na Ronalda při odchodu ze hřiště posměšně skandovali Argentincovo jméno. Světový šampionát, který poprvé v historii hraje 48 týmů, je však teprve ve čtvrtině...
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