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Sport

Překvapivý konec. Schick už nebude reprezentovat

ČTK

Útočník Patrik Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Třicetiletý nejlepší střelec současného národního mužstva na instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj na víc a potřebuje změnit řadu věcí.

Český útočník Patrik Schick po prohře s JAR na fotbalovém MS 2026
Český útočník Patrik Schick po prohře s JAR na fotbalovém MS 2026Foto: REUTERS – Claudia Greco
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Patrik Schick v dresu pro MS 2026 v Americe
Češi před zápasem Česko - JAR na MS 2026
Češi slaví gól v zápase Česko - JAR na MS 2026.
Mbekezeli Mbokazi a Patrik Schick v zápase Česko - JAR na MS 2026
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Schick v dresu reprezentačního A-mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Na probíhajícím šampionátu v Americe neskóroval a při prohře 0:3 s Mexikem v závěrečném duelu skupiny nečekaně nenastoupil v základní sestavě.

Připravujeme podrobnosti.

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