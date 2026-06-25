Překvapivý konec. Schick už nebude reprezentovat

Útočník Patrik Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Třicetiletý nejlepší střelec současného národního mužstva na instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj na víc a potřebuje změnit řadu věcí.
Schick v dresu reprezentačního A-mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Na probíhajícím šampionátu v Americe neskóroval a při prohře 0:3 s Mexikem v závěrečném duelu skupiny nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
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