Trumpa vybučeli na NBA, na zahajovací zápas Američanů na MS nepřijde

Donald Trump překvapivě nepřijde na první zápas USA na mistrovství světa proti Paraguayi. S odkazem na zdroje blízké americkému prezidentovi to uvedl respektovaný server Politico.
Trumpova absence na pátečním zahajovacím zápase amerického celku v Los Angeles je o to nečekanější, že první muž USA často zdůrazňoval mistrovství světa a olympijské hry v Los Angeles 2028 jako významné mezinárodní akce konané během jeho prezidentství a prezentoval je jako příležitosti k demonstraci americké síly.
„Rozhodnutí přichází v době, kdy se (Trumpova) administrativa potýká s řadou diplomatických a logistických potíží spojených s turnajem, včetně vízových problémů, které postihují některé zúčastněné země a delegace,“ napsalo Politico.
Trumpa rovněž v pondělí vybučeli fanoušci v New Yorku, kam zavítal na finálové utkání basketbalové NBA.
Ministerstvo zahraničí USA oznámilo, že oficiální americkou delegaci na zápase s Paraguayí povede ministr zahraničí Marco Rubio. Prezident soupeře Santiago Peňa v hledišti stadionu v Los Angeles chybět nebude.