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Trumpa vybučeli na NBA, na zahajovací zápas Američanů na MS nepřijde

Sledujte denní zpravodajství a zajímavosti z fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.

FILE PHOTO: U.S. President Trump signs the Secure America Act in the Oval Office at the White House
Donald TrumpFoto: REUTERS
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Donald Trump překvapivě nepřijde na první zápas USA na mistrovství světa proti Paraguayi. S odkazem na zdroje blízké americkému prezidentovi to uvedl respektovaný server Politico.

Trumpova absence na pátečním zahajovacím zápase amerického celku v Los Angeles je o to nečekanější, že první muž USA často zdůrazňoval mistrovství světa a olympijské hry v Los Angeles 2028 jako významné mezinárodní akce konané během jeho prezidentství a prezentoval je jako příležitosti k demonstraci americké síly.

„Rozhodnutí přichází v době, kdy se (Trumpova) administrativa potýká s řadou diplomatických a logistických potíží spojených s turnajem, včetně vízových problémů, které postihují některé zúčastněné země a delegace,“ napsalo Politico.

Trumpa rovněž v pondělí vybučeli fanoušci v New Yorku, kam zavítal na finálové utkání basketbalové NBA.

Ministerstvo zahraničí USA oznámilo, že oficiální americkou delegaci na zápase s Paraguayí povede ministr zahraničí Marco Rubio. Prezident soupeře Santiago Peňa v hledišti stadionu v Los Angeles chybět nebude.

Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na mistrovství světa, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Podle agentury AP na něj na letišti v Mogadišu kromě vládních činitelů a svazových funkcionářů čekalo také několik stovek fanoušků s vlajkami.

„Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.

Záložník Monaka Takumi Minamino je členem japonského týmu na fotbalovém mistrovství světa, i když kvůli vážnému zranění kolena od prosince nehraje. Vedení reprezentace vzalo bývalého hráče Liverpoolu na šampionát jako mentora.

„Jsem hlavně rád, že jsem se mohl k týmu připojit. Pomohlo mi v tom hodně lidí. Doufám, že týmu co nejvíc pomůžu díky své osobní zkušenosti a přidám něco ze sebe,“ řekl Minamino agentuře Kjódó.

Jižní Koreji bude ve čtvrtek v úvodním utkání skupiny mistrovství světa s českými fotbalisty s velkou pravděpodobností chybět záložník Pe Čon-ho. Dvaadvacetiletý hráč má podle agentury Reuters poraněný kotník.

Pe Čon-ho se zranil před deseti dny v přípravném utkání s Trinidadem a Tobagem, které Korea vyhrála 5:0. Od té doby záložník Stoke City z druhé anglické ligy trénoval individuálně a vynechal i generálku se Salvadorem (1:0).

Před 40 lety hrál Hugo Broos na slavném Aztéckém stadionu s belgickou fotbalovou reprezentací úvodní zápas mistrovství světa proti domácímu Mexiku, ve čtvrtek ho čeká stejný zážitek v roli trenéra. Čtyřiasedmdesátiletý kouč povede v zahajovacím utkání šampionátu fotbalisty Jihoafrické republiky proti Mexiku, které pořádá turnaj společně s USA a Kanadou.

„Byla to fantastická událost a něco, na co nikdy nezapomenu. Tenkrát jsem poznal, jak výjimečné mistrovství světa je,“ řekl Broos na tiskové konferenci. S Belgií podlehl před 110 000 fanoušky Mexiku 1:2.

Bukayo Saka slaví gól ve čtvrtfinále Eura 2024 Anglie - Švýcarsko.
Bukayo Saka slaví gól ve čtvrtfinále Eura 2024 Anglie - Švýcarsko.Foto: Reuters

Útočník Arsenalu Bukayo Saka má stále potíže s Achillovou šlachou, které ho trápí už od března. Čtyřiadvacetiletý fotbalista proto má úlevy v přípravě na mistrovství světa, do kterého Angličané vstoupí 17. června zápasem proti Chorvatsku.

„Momentálně není schopen absolvovat každý trénink a pak hrát,“ řekl trenér Thomas Tuchel před dnešní generálkou proti Kostarice. Do ní podle něj může Saka v případě potřeby zasáhnout.

Lionel Messi, Argentina
Lionel Messi, ArgentinaFoto: REUTERS

Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa coby střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3:0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0:2, plzeňský obránce poraženého týmu Merchas Doski strávil utkání na lavičce.

Messi, jenž za dva týdny oslaví 39. narozeniny, kvůli zranění stehenního svalu víkendový přípravný zápas s Hondurasem (2:0) sledoval jen ze střídačky. Proti Islandu v Auburnu v Alabamě nastoupil od 70. minuty, to už úřadující světoví šampioni vedli zásluhou brzké trefy Barca. Messimu na 117. reprezentační gól ve 199. startu stačily dvě minuty.

Česká vlajka
Čeští fanoušci před zápasem Eura 2024 Česko - Turecko
Čeští fanoušci před zápasem Eura 2024 Česko - TureckoFoto: REUTERS

Fotbalová asociace ČR připravila pro české fanoušky možnost společně sledovat druhé utkání reprezentace ve skupině na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Příznivci budou moci dorazit 18. června na promítání zápasu ve dvoře pivovaru Staropramen na pražském Smíchově. Kapacitu FAČR stanovila na 800 osob, vstup bude zdarma. Asociace o tom informovala na svém webu.

Zápas proti Jihoafrické republice bude jediným ze tří duelů českého týmu ve skupině, který se bude hrát během dne středoevropského času. Začátek má v 18:00. Zbylá dvě utkání mají výkop v noci SELČ.

Íránští fotbalisté přišli o generálku před světovým šampionátem. Ve čtvrtek středoevropského času měli hrát v mexické Tijuaně s Grenadou, ale soupeř utkání odřekl kvůli nedostatečné připravenosti. Informovala o tom íránská tisková agentura ISNA.

Pro íránský tým je to už druhý zrušený přípravný zápas. V USA měl hrát s Portorikem, ale z tohoto utkání sešlo poté, co Íránci přesunuli svou tréninkovou základnu do Mexika. Odtud budou létat na zápasy do USA. Do šampionátu vstoupí v pondělí v Los Angeles utkáním proti Novému Zélandu.

Craig Gordon, Skotsko
Craig Gordon, SkotskoFoto: REUTERS

Na fotbalovém mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude rekordních osm čtyřicátníků. To je o jednoho více než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady, upozornila agentura Reuters.

Nejstarším účastníkem letošního turnaje bude třiačtyřicetiletý skotský brankář Craig Gordon. Pokud nastoupí, zařadí se na druhé místo v historickém žebříčku za egyptského brankáře Ísama Haddarího, kterému bylo 45 let, když v roce 2018 chytal v Rusku proti Saúdské Arábii. Gordon by měl krýt na lavičce záda Angusi Gunnovi.

Fotbaloví fanoušci budou mít před zápasy na mistrovství světa možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav či krátký vzkaz prostřednictvím výsledkových tabulí přímo na stadionech. Světová federace FIFA přišla krátce před startem šampionátu s nabídkou zpoplatněné služby, kterou je možné si objednat na speciální webové stránce. Zájemce za vzkaz v maximální délce 30 znaků a bez možnosti využít emotikony zaplatí 79 dolarů (zhruba 1650 korun).

Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami, Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.

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