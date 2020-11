Potvrzeno, Češi budou při losu kvalifikace MS ve třetím koši, vyhnou se třeba Rusům

Čeští fotbalisté se v listopadovém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o tři místa na 42. pozici, o kterou se dělí s Irskem. Při prosincovém losu kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2022 budou svěřenci Jaroslava Šilhavého ve třetím z šesti výkonnostních košů. Národním týmům nadále vévodí Belgičané před druhou Francií a třetí Brazílií.

Český celek figuruje v žebříčku nejvýše od loňského června, kdy mu patřila 41. pozice. Šilhavého svěřenci odehráli v listopadu poslední tři letošní zápasy. Nejprve v přípravě prohráli v Německu 0:1 a poté si v závěru Ligy národů připsali dvě domácí vítězství 1:0 nad Izraelem a 2:0 nad Slovenskem. Národní tým díky tomu v druhém ročníku soutěže vybojoval postup do elitní Ligy A z divize B.

FIFA kvůli středečnímu úmrtí legendárního Diega Maradony netradičně zveřejnila žebříček až v pátek místo obvyklého čtvrtka. Argentinský míčový kouzelník podlehl v 60 letech infarktu.

Listopadové vydání žebříčku rozhodlo o rozdělení evropských týmů do košů pro los světové kvalifikace, který se uskuteční 7. prosince v Curychu. Českému celku patří v redukovaném pořadí 24. místo a figuruje tak na čtvrté pozici třetího koše. Prvních pět košů je desetičlenných, nejhorší šestý pak pětičlenný.

Český tým je ve třetím koši spolu s Ruskem, Maďarskem, Irskem, Norskem, Severním Irskem, Islandem, Skotskem, Řeckem a Finskem. Těmto soupeřům se tak určitě vyhne. Z druhého koše mohou reprezentanti znovu narazit na bývalého federálního partnera Slovensko, které dvakrát porazili v Lize národů.

Los rozdělí týmy do 10 skupin - pět z nich bude mít po šesti mužstvech a dalších pět po pěti. Přímo na šampionát postoupí jen vítězové, celky z druhých příček čeká baráž. Český tým má solidní šanci, že by si play off mohl zahrát i v případě, že by v kvalifikaci neskončil do druhého místa. Šilhavého tým by mohl být jedním ze dvou vítězů skupin Ligy národů, kteří se připojí k 10 účastníkům baráže z kvalifikace.

V pořadí vítězů skupin Ligy národů je český celek na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem coby nejlepšími z Ligy A a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Pokud reprezentanti v klasické kvalifikaci skončí nejlépe na nepostupové třetí příčce, budou k účasti v baráži potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti týmů obsadilo nejhůře druhé místo.

Rozdělení evropských týmů do košů pro los kvalifikace o mistrovství světa 2022:

1. koš: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko.

2. koš: Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rumunsko.

3. koš: Rusko, Maďarsko, Irsko, ČR, Norsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko.

4. koš: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko.

5. koš: Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra.

6. koš: Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino.