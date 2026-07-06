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Portugalsko - Španělsko. Dosud největší šlágr MS? Svět se těší na pyrenejské derby

Sport

Sledujte online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Portugalskem a Španělskem.

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Česká armáda si pořizuje dvojici transportních letounů C-390 od firmy Embraer.
Česká armáda si pořizuje dvojici transportních letounů C-390 od firmy Embraer.
Česká armáda si pořizuje dvojici transportních letounů C-390 od firmy Embraer.

Brazilský obr poprvé přistál v Česku. Přepraví tuny nákladu i desítky výsadkářů

Praha 6. července (ČTK) - Do Česka přiletěl první ze dvou transportních letounů Embraer C-390, které i s vybavením za 11,3 miliardy korun bez DPH pořídila česká armáda. Potvrdila to na síti X. Česká republika měla první letoun získat už loni na podzim. Ministerstvo obrany ale loni v červenci pro server Novinky.cz uvedlo, že se dodání na žádost brazilského dodavatele posune.

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