Portugalsko - Španělsko. Dosud největší šlágr MS? Svět se těší na pyrenejské derby
Sledujte online přenos z osmifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Portugalskem a Španělskem.
Oslavy postupu se změnily v bizarní drama. Angličan skončil v nemocnici
Fotbalisté Anglie vyřadili Mexiko a slavili postup do čtvrtfinále. Euforii ale zastínilo bizarní zranění Jordana Hendersona, který skončil v nemocnici.
Brazilský obr poprvé přistál v Česku. Přepraví tuny nákladu i desítky výsadkářů
Praha 6. července (ČTK) - Do Česka přiletěl první ze dvou transportních letounů Embraer C-390, které i s vybavením za 11,3 miliardy korun bez DPH pořídila česká armáda. Potvrdila to na síti X. Česká republika měla první letoun získat už loni na podzim. Ministerstvo obrany ale loni v červenci pro server Novinky.cz uvedlo, že se dodání na žádost brazilského dodavatele posune.
Němci se bouří. Vláda představila reformy, skrývají ale podstatný háček
Německá vláda představila nový balíček opatření, který má za cíl nastartovat skomírající ekonomiku. Některá nová pravidla pro zaměstnance jsou ale terčem silné kritiky, jde především o pravidla týkající se nemocenské.
Kuba se ponořila do tmy. Přenosová síť zkolabovala, bez elektřiny je 10 milionů lidí
Kubu v pondělí kolem poledne postihl celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě, uvedl místní operátor. Bez elektřiny se na karibském ostrově ocitlo na deset milionů lidí.
Nosková je wimbledonskou čtvrtfinalistkou, vyzve přemožitelku Bouzkové
Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6:4, 7:6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elise Mertensovou. Belgičanka zdolala Marii Bouzkovou 6:4, 6:4.