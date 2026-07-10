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Sport

Portugalsko povede Ronaldův trenér z an-Nasru, upsal se až do příštího MS

ČTK

Portugalskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat zkušený Jorge Jesus, dosavadní kouč kapitána Cristiana Ronalda v saúdskoarabském an-Nasru. Dnes to oznámil národní svaz. Podle médií dostal nástupce Roberta Martíneze čtyřletou smlouvu.

FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan
Cristiano Ronaldo v zápase Portugalska proti Uzbekistánu na MS 2026Foto: REUTERS – Pedro Nunes
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Trenér Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska v pondělí jen krátce po porážce 0:1 se svým rodným Španělskem v osmifinále mistrovství světa. Tým vedl od ledna 2023 a nyní mu vypršel kontrakt.

Podle médií byl Jesus okamžitě hlavním kandidátem na uvolněné místo. "Nová cesta dnes začíná. Vítejte u národního týmu, pane Jorge Jesusi," uvedl svaz na sociálních sítích.

Jesus by měl vést Portugalsko v celém čtyřletém cyklu s vrcholem na MS 2030, které bude země hostit společně se Španělskem a Marokem. Rodák z Amadory letos dovedl k titulu v saúdskoarabské lize tým an-Nasr s kapitánem portugalské reprezentace Cristianem Ronaldem, jenž pod jeho vedením v sezoně nastřílel ve 33 zápasech 29 gólů.

Zatím není jasné, zda budou ve spolupráci pokračovat. Jednačtyřicetiletý Ronaldo potvrdil, že jeho šesté mistrovství světa bylo poslední, o dalším působení v národním týmu se chce ale rozhodnout bez emocí později.

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Bývalý profesionální fotbalista Jesus zahájil trenérskou kariéru v roce 1990. Vedl mimo jiné lisabonské velkokluby Benficu a Sporting, turecké Fenerbahce a brazilské Flamengo.

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