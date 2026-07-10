Portugalsko povede Ronaldův trenér z an-Nasru, upsal se až do příštího MS

Portugalskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat zkušený Jorge Jesus, dosavadní kouč kapitána Cristiana Ronalda v saúdskoarabském an-Nasru. Dnes to oznámil národní svaz. Podle médií dostal nástupce Roberta Martíneze čtyřletou smlouvu.
Trenér Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska v pondělí jen krátce po porážce 0:1 se svým rodným Španělskem v osmifinále mistrovství světa. Tým vedl od ledna 2023 a nyní mu vypršel kontrakt.
Podle médií byl Jesus okamžitě hlavním kandidátem na uvolněné místo. "Nová cesta dnes začíná. Vítejte u národního týmu, pane Jorge Jesusi," uvedl svaz na sociálních sítích.
Jesus by měl vést Portugalsko v celém čtyřletém cyklu s vrcholem na MS 2030, které bude země hostit společně se Španělskem a Marokem. Rodák z Amadory letos dovedl k titulu v saúdskoarabské lize tým an-Nasr s kapitánem portugalské reprezentace Cristianem Ronaldem, jenž pod jeho vedením v sezoně nastřílel ve 33 zápasech 29 gólů.
Zatím není jasné, zda budou ve spolupráci pokračovat. Jednačtyřicetiletý Ronaldo potvrdil, že jeho šesté mistrovství světa bylo poslední, o dalším působení v národním týmu se chce ale rozhodnout bez emocí později.
Bývalý profesionální fotbalista Jesus zahájil trenérskou kariéru v roce 1990. Vedl mimo jiné lisabonské velkokluby Benficu a Sporting, turecké Fenerbahce a brazilské Flamengo.
„Buď ona, nebo my.“ U ukrajinského soudu zazněly podrobnosti k atentátu v Monaku
Žena podezřelá z bombového atentátu na oligarchu v Monaku zemřela o několik dní později na Ukrajině. Nyní u soudu stanuli její údajní vrazi. Jeden z nich popsal, co se podle něj stalo. Nad motivem samotného útoku ale dosud visí otazník.
„Svět není v pořádku.“ V psychologickém dramatu Divočina hrají Issová, Loj a Vlasák
Český snímek Divočina, který vstoupí do kin 15. října 2026, odhalí v pátek odpoledne v Domě České televize na KVIFF svůj první trailer. Celovečerní režijní debut Evženie Brabcové láká diváky na téma komplikovaných rodinných vztahů i fenomén prepperství. V hlavních rolích se představí Klára Issová, Juraj Loj a Jan Vlasák.
Ve FN Olomouc byly některé defibrilátory voperovány bez splnění kritérií, zjistila komise
Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria.
„Víme, že to znamená smrt.“ Tisíce psů mizí v tichosti z tureckých ulic, útulky nemají místo
Zraky celého světa se tento týden upíraly na summit NATO v turecké Ankaře, kde se sešli nejmocnější politici planety. Ve stínu velké diplomacie ale probíhá jiná operace, která rozděluje tureckou společnost. Země postupně uklízí své ulice od toulavých psů – zvířat, která po generace tvořila nedílnou součást obrazu tureckých měst.
Babiš jako Helena Růžičková. Velká slova o světových Češích. Ale s realitou je to horší
V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se autor v glosování české politiky za uplynulé dny hodně věnuje premiéru Andreji Babišovi. Zmiňuje se ale také o legendární herečce Heleně Růžičkové, která Babiše zaujala tím, jak v jednom z filmů líčila budoucí světovost Čechů. Otázkou ovšem je, jestli k něčemu takovému dojde za Babišovy vlády, jak Bartoníček ukazuje na některých videích a událostech.