Pořád jsem hlupák. Klopp se omluvil za nejnenáviděnější slovo roku a necitlivý výrok

Slavný kouč Jürgen Klopp se omluvil trenérovi německé fotbalové reprezentace Julianu Nagelsmannovi za necitlivý výrok v televizním vysílání před úvodním zápasem na mistrovství světa, v němž poté Německo deklasovalo 7:1 Curacao.
Bývalý úspěšný trenér Dortmundu a Liverpoolu během šampionátu působí jako jeden z expertů Magenta TV a před nedělním zápasem národního týmu při debatě o sestavě řekl: "Naštěstí vybírá sestavu Julian Nagelsmann, zatím."
Právě poslední slovo "zatím" vyvolalo především v Německu velké pozdvižení, neboť bylo vnímáno jako zpochybnění Nagelsmannovy budoucnosti u týmu. Klopp je navíc dlouhodobě považován za adepta na roli reprezentačního trenéra.
V televizním rozhovoru s Nagelsmannem po zápase se proto Klopp za svůj výrok omluvil.
"I my jsme svým způsobem součástí týmu, jsme stoprocentně na vaší straně. Už jsem objevil nejnenáviděnější slovo roku: zatím. Nejraději bych si za to nafackoval, ale bylo už pozdě a už to bylo v televizi. Prostě mi to vyklouzlo, ale nemá to žádnou relevanci," uvedl Klopp.
"Co jsem si uvědomil, je to, že mi bude v úterý devětapadesát a stejně jsem pořád hlupák," sypal si popel na hlavu.
Klopp je jedním z nejúspěšnějších německých klubových trenérů. Má dva německé tituly s Dortmundem, s Liverpoolem vyhrál Premier League a Ligu mistrů.
Od roku 2024 je celosvětovým šéfem fotbalu ve společnosti Red Bull.
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