Popravili jsme se sami, řekl Coufal. Běhání po lese podle něj není správná cesta

Pro fotbalistu Vladimíra Coufala bylo vystoupení české reprezentace na mistrovství světa obrovským zklamáním. V závěrečném duelu skupiny A se podle něj sama popravila, uvedl třiatřicetiletý obránce Hoffenheimu v rozhovoru s ČT sport po porážce 0:3 s domácím Mexikem, která rozhodla o tom, že národní tým nepostoupil do vyřazovací fáze.
Český tým byl po úvodní porážce s Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou v těžké situaci. Proti favorizovanému celku jednoho z pořadatelů šampionátu už nedokázal výsledný dojem zachránit.
„Pro mě osobně obrovské zklamání. Samozřejmě moje první a poslední mistrovství světa, asi to nemohlo skončit hůře,“ řekl Coufal. „Nechtěl jsem skončit po skupině, ale takový je život a fotbal. Jediné pozitivum, že jsme se zúčastnili mistrovství světa, že jsme tady byli. Musíme všichni hodně hodně přidat, abychom svět nějak dohnali a byli více konkurenceschopní. Je to těžké, mluví ze mě i emoce, ale teď to tak prostě cítím,“ dodal.
Začátek duelu v hlavním městě Mexika přitom nebyl špatný. „První poločas byl nadějný. Řekli jsme si, že už se nechceme prezentovat tak, jako v části prvních zápasů. Bylo těžké presovat na Aztéckém stadionu, sebere vám to hodně sil. Ale konečně to byl výkon, který trochu snese nějaké parametry,“ řekl bývalý hráč Liberce, Slavie či West Hamu.
„Jenže dva úvodní góly, to už jsme se popravili sami, když to tak řeknu. Před prvním byli tři naši kolem jednoho, místo abychom mu míč upálili, necháme ho z toho vyjet. Před druhým zase trefíme borce stojícího před sebou, co k tomu říct,“ uvedl Coufal.
Zatím neví, jestli bude v reprezentaci pokračovat. „Těžká otázka na tělo takhle hned po zápase. Samozřejmě přemýšlím, co bude dál. Nedokážu teď říct. Český fotbal se musí nakopnout, ale není to jen otázka áčkové reprezentace,“ poznamenal.
Podstatná je pode něj celková výchova hráčů. „Musíme je vychovávat jinak, než vychovávali naši generaci. Nemyslím si, že když se Mexičanů, kteří dnes nastoupili, zeptáte, kolik z nich běhalo po lese, tak jak jsme trénovali my, že někoho takového u nich najdete. U individualit je to něco jiného. Tak, jak jsem poznal i výchovu mládeže v Anglii, protože můj malý byl ve West Hamu, tak si myslím, že je v Česku hodně co zlepšovat. Včetně trenérů a všeho,“ řekl Coufal.
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