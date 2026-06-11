„Poláci jsou bílí černoši.“ Haiti chtělo na MS připomenout historii, FIFA to zatrhla

Fotbalisté Haiti si na mistrovství světa zahrají po dlouhých 52 letech, ale ještě před startem turnaje musí řešit problém se svými dresy. Měli na nich vyobrazenou scénu z boje o nezávislost, což si Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyložila jako politické vyjádření a dresy zakázala. Ještě předtím se šířila nepřesná zpráva o polské vlajce.
Reprezentace karibské země měla připravené dresy, na jejichž spodní části skupina mužů vztyčuje vlajku.
Mělo jít o výjev z bitvy u Vertieres, která byla v roce 1803 klíčovým střetem haitské revoluce a skončila vítězstvím haitských povstalců proti napoleonské armádě.
Vlajka mužů na dresech na první pohled připomínala polskou a protože Poláci sehráli v haitské revoluci důležitou roli, začaly se před světovým šampionátem šířit zprávy, že jde o vyjádření pocty ze strany Haiti.
Polští legionáři se v boji zkraje 19. století odvrátili od Francouzů a postavili se na stranu karibské kolonie, která tehdy sklízela obrovské zisky z produkce cukru.
Po vyvrcholení revoluce byla na Haiti vyhlášena první černošská republika na světě a prezident Jean-Jacques Dessalines se k Polákům choval s velikou úctou.
Nazýval je bratry a také „bílými černochy Evropy“. I proto, že Poláci v té době rovněž tvrdě bojovali za svobodnou vlast.
A přestože potomci polských legionářů žijí na Haiti dodnes, nakonec se ukázalo, že vlajka na dresech reprezentace z Karibiku pro MS není polská.
„V modré verzi dresů jde o optický klam, ve skutečnosti je ale vlajka na dresech haitská, modro-červená. Jen byla zesvětlena, a proto se dá splést s polskou,“ vysvětlil novinář Tomasz Mateusiak z polského serveru Onet.
„V bílé verzi dresů je to jasně vidět,“ dodal.
V žebříčku domácích trikotů jednotlivých účastníků šampionátu podle renomovaného webu The Athletic se design Haiti s pochopením příliš nesetkal.
„Aniž bych chtěl národ urazit, čistě z estetického hlediska to vypadá trochu zvláštně,“ komentoval autor hodnocení Nick Miller a zařadil Haiti až na 43. místo z 48.
Mimochodem Češi podle něj dopadli ještě o tři příčky hůře.
Nicméně nehledě na to, jestli je vlajka na dresech bílo-červená, nebo modro-červená, fotbalisté Haiti v nich nakonec na MS hrát nebudou.
Pravidla FIFA zakazují jakékoli politické vyjádření a v tomto ohledu se mezinárodní federaci nelíbilo vyobrazení z bitvy.
Společnost Saeta, výrobce dresů, uvedla, že původní design oslavoval „pýchu, odolnost a duši“ obyvatel Haiti a že názor FIFA nesdílí. Nezbývá jí však nic jiného než vyjít požadavkům zastřešující organizace vstříc.
Haiti patří mezi nejchudší země světa a na fotbalovém MS se představí po dlouhých 52 letech.
V roce 1974 v Německu fotbalisté z Karibiku všechny tři zápasy ve skupině prohráli a také letos jsou velkým outsiderem. Postupně vyzvou Skotsko, Brazílii a Maroko.
Haiti dostal na šampionát francouzský trenér Sébastien Migné - bez toho, aby zemi vůbec navštívil. Na Haiti totiž v posledních letech fakticky vládnou ozbrojené gangy a fotbalová reprezentace v kvalifikaci vůbec nehrála doma.
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