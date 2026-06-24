Plzeňský útočník mohl být proti Anglii za hrdinu. I tak Ghana s favoritem remizovala

Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu překvapivě jen remizovali s Ghanou 0:0 a stejně jako jejich soupeř si nezajistili postup do vyřazovací fáze. Oba týmy měly šance na vstřelení branek. Nejprve střídající Prince Adu, hráč plzeňské Viktorie, selhal při samostatném úniku a v závěru trefil anglický kapitán Harry Kane hlavou břevno.
"To, co se v závěru stalo Harrymu, se může stát každému. Normálně by to byl jasný gól, byla to obrovská šance. Zasloužili jsme si dát gól, ale nestalo se. Věděli jsme, že to bude obtížný zápas, soupeř bránil ještě usilovněji než ve svém prvním utkání. Nedali jsme gól, ale jinak jsme odehráli dobrý zápas," řekl v televizním rozhovoru trenér Angličanů Thomas Tuchel.
Angličtí fanoušci dali během zápasu jasně najevo svůj postoj ke ghanskému záložníkovi Thomasovi Parteymu a vypískali jeho první doteky s míčem.
Obránce Djed Spence si s ním před zápasem odmítl podat ruku. Účast Parteyho na turnaji vzbuzuje pozornost, neboť bývalý hráč Arsenalu čelí ve Spojeném království sedmi obviněním ze znásilnění a dvěma ze sexuálního napadení. Vinu popírá.
Anglie v sobotu vyzve v New Jersey od 23:00 SELČ Panamu, Ghana ve stejný čas bude hrát ve Filadelfii s Chorvatskem.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina L (Boston):
Anglie - Ghana 0:0
Rozhodčí: Martínez - López, Ramírez (všichni Hond.) - Villarreal (video, USA). ŽK: Rice - Williams. Diváci: 63.983.
Anglie: Pickford - James, Konsa, Guéhi, Spence (65. O'Reilly) - Anderson (73. Eze), Rice, Madueke (83. Rashford), Belingham (73. Rogers), Gordon (65. Saka) - Kane. Trenér: Tuchel.
Ghana: Asare - Senaya (87. Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah - Partey, Williams (66. Fatawu), Yirenkyi, Sibo, Semenyo - Ayew (66. Adu, 90.+5 Baba). Trenér: Queiroz.
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