Plány FIFA šokovaly svět, šéf českého fotbalu je pro. Brity zaskočila Trundova reakce

Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání.
Podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu. Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda naopak návrhy FIFA podpořil.
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. "Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace.
Sky News překvapilo, že návrhy prezidenta FIFA, které "šokovaly světový fotbal", podporuje předseda FAČR Trunda.
"Vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem. Samozřejmě potřebujeme více podrobností, ale můj osobní názor je, že vidím pozitivní dopad záměrů FIFA," řekl Trunda britské televizi.
Obavy naopak vedle UEFA vyjádřily i další konfederace, znepokojené především tím, že s nimi o návrhu nikdo předem nehovořil. Nový plán by mohl znamenat ohrožení jejich příjmů z vrcholných kontinentálních akcí klubů i reprezentací.
FIFA hodlá veškerý zisk investovat zpět do fotbalu. Zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením soutěží, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími.
Návrh hodlá brzy předložit 211 členským svazům a Radě FIFA, které o něm mají do 19. září rozhodnout. Pokud projde, slibuje Infantino každému svazu ve čtyřletém období do roku 2030 místo deseti milionů dolarů (213 milionů korun) dvojnásobek.
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