Je jasno, Messi je králem. Aby ho Mbappé mohl nahradit, musí odejít z PSG

"Lionel Messi jednoznačně rozhodl, že je lepší než Cristiano Ronaldo. Stal se nesmrtelným a zařadí se po boku Diega Maradony,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Před šampionátem se probíralo, že se v Kataru rozhodne, kdo je lepší - jestli Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo. Pomyslný souboj jednoznačně vyzněl pro Messiho. Nebál se odpovědnosti, bral ji na sebe, napadal, bojoval, rozehrával, přihrával a ještě střílel góly. Chodil si do hloubky pro balony, nijak se neskrýval a nešetřil.

Svou personu zahodil do stínu a naplno se věnoval jenom týmu. Spoluhráči to vycítili, a když viděli, co tomu dává, šli s ním. Až na vrchol. Argentinci zvládli počáteční facku, když prohráli se Saúdskou Arábií, která je však nezlomila. Přežili dvoje penalty proti Nizozemsku a ve finále s Francií. V některých fázích měli okénka vzadu, ale šlo o celkem malé věci.

Táhl je však Messi, stal se králem. Ronaldo za ním úplně zaostal a nemohu ani o něm říci, že byl druhý v pořadí, odstrčili ho i další. Nevěřím tomu, že by se jeden z nich ještě na mistrovství světa objevil, oba ukončí reprezentační kariéru. Ač všichni ujišťují, jak Messi fotbal miluje, nevidím jediný důvod, proč by pokračoval.

Končí jako hrdina, miláček národa, oslavuje ho celá země. Dotáhl kariéru do maxima, víc už nejde dosáhnout. Stejně jako Diego Maradona zůstane nesmrtelný a zařadí se vedle něj.

Jediné co snad Messimu chybí je, že se nestal nejlepším střelcem žádného šampionátu. V Kataru ho o gól překonal Kylian Mbappé. Předpovídá se, že to bude on, kdo usedne na uvolněný trůn. Předpoklady k tomu má. Vyšlo mu parádně finále, kdy dal tři góly, ale do 75. minuty ho skoro nikdo neviděl. Asi mu nakonec vyšlo finále líp, ale Messi byl v každém utkání osobností.

Aby se Mbappé stal rovněž králem, musí však odejít z francouzské ligy. Nepovažuji ji za top soutěž, najdou se v ní i slabé zápasy, Paris Saint-Germain nemá skoro ani konkurenci, moc nikoho nezajímá. Pokud odejde, může povýšit. Jinak ho nikdy nebudou obdivovat jako Pelého, Maradonu, Messiho či Ronalda.

Sledoval jsem pozorně i další ofenzivní hráče. Líbil se mi Julián Álvarez z Argentiny, který využíval, co mu tým nabízel, šikovnost Messiho či Di Márii a dalších. Angličan Harry Kane až na penaltu ve čtvrtfinále proti Francii, která se mu nepovedla, také odváděl slušné výkony.

Chválím i francouzského útočníka Oliviera Girouda, který jel na šampionát s tím, že bude dvojka za Benzemou, ale ten se zranil, Giroud naskočil a hodně týmu pomohl. Zaslouží si také obrovský respekt.

Jak už jsem řekl, zklamal mě Ronaldo a z hvězd, které měly v Kataru zářit, také polský střelec Robert Lewandowski, ten toho moc neukázal. Ve výčtu těch, kterým se šampionát povedl, jsem možná na někoho zapomněl. Smekám před Marokem, které došlo až do bojů o medaile.

Ale nemyslím si, že dochází k nástupu afrických či arabských týmů, které by mohly v nejbližší budoucnosti postavení Evropy a Jižní Ameriky ohrožovat a trvale se prosazovaly na světových šampionátech. Jde o práci evropských trenérů, které dávají mužstvu řád, a hráčů, kteří od malička prošli výchovou v evropských klubech.

Přiznávám, že se mi Maroko v některých zápasech či jeho fázích vůbec nelíbilo. Defenzivní fotbal nemám ze zásady rád, i když byl v jeho podání účelný. A dokázalo v semifinále neskutečně potrápit Francii. Ale znovu opakuji, že nepředpokládám, že by došlo k nástupu afrických týmů.