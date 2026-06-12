Ostuda, minimum Čechů. Svět zaráží kulisa českého zápasu, FIFA mlží

Fotbalové mistrovství světa v Americe odstartovalo. A možná víc než zahajovací zápas Mexika, jedné ze tří pořadatelských zemí, ve světě rezonovalo následné klání Česko – Jižní Korea. Jenže z nesprávných důvodů.
Korejskou výhru 2:1 sledovalo na stadionu v mexické Guadalajaře téměř 45 tisíc diváků, ke statusu „vyprodáno“ tak chybělo jen asi sedm stovek lidí. Alespoň řečí oficiálních čísel.
Realita byla jiná, chmurnější. Kdo sledoval přímý přenos, v Česku vysílaný v pátek brzy ráno, nebo zkoumal fotografie ze zápasu, viděl spoustu neobsazených sedaček. Mnohem víc než sedm set.
„Prázdná sedadla ve druhém utkání mistrovství světa jsou pro FIFA ostudou,“ opřel se do fotbalové federace britský deník Telegraph. Ostrou rétoriku volila i další média, stejně tak nespočet pozorovatelů na sociálních sítích.
No dotaz, jestli se návštěvnost českého klání počítala na základě prodeje lístků, nebo podle lidí, kteří skutečně prošli vstupní branou, nedokázala federace kloudně odpovědět. Může prý jen „odkázat na oficiální návštěvnost“.
A skladba diváků? „Převažovali Mexičané, nápadně rozpoznatelní podle národních dresů, a nechyběla ani početná skupina Jihokorejců. Českých fanoušků bylo velmi málo,“ napsal online deník The Athletic.
„Český tým se na turnaj kvalifikoval na poslední chvíli, v březnu. A čeká ho náročná cesta: v základní skupině urazí třetí nejvyšší počet kilometrů ze všech účastníků,“ dodal web, co mohlo tuzemské fanoušky od cesty do Ameriky odradit.
Komplikací je pochopitelně už fakt, že Mexiko a USA, kde bude národní tým také hrát, leží tisíce kilometrů daleko.
Další překážkou jsou ceny lístků. Sedačky, co v utkání proti Jižní Koreji zely prázdnotou, měly cenovku od 400 do 5000 amerických dolarů. To je v přepočtu 8400 až omračujících sto tisíc korun.
V Guadalajaře má fotbal obrovskou společenskou váhu, ale na vyprodání zápasu světového šampionátu to při těchto cenách očividně nemusí stačit.
Kvůli drahým vstupenkám čelí MS kritice už delší dobu. Třeba organizace Football Supporters Europe, která sdružuje evropské fanoušky, označila ceny za „vyděračské“. Oproti předchozímu mistrovství v Kataru se prý zvýšily až pětinásobně.
Šéf světového fotbalu Gianni Infantino to před časem hájil tím, že o kopanou je obrovský zájem. „Napočítali jsme 500 milionů žádostí o vstupenky. Na minulých dvou světových šampionátech jsme dohromady měli 50 milionů žádostí. Teď jich bylo 500 milionů,“ zdůraznil.
Krátce před zahájením fotbalového svátku se pak pochlubil dalšími čísly. „Už jsme prodali přes šest milionů lístků. Poptávka je bezprecedentní - a není vyšší o trochu, ale desetinásobně nebo i více,“ sdělil.
V zahajovacím utkání Mexiko – Jihoafrická republika se o mánii mluvit dalo, na Aztécký stadion v hlavním městě Mexiku se vměstnalo přes 80 tisíc fanoušků. Nastoupil ale domácí tým.
V bezmála 600 kilometrů vzdálené Guadalajaře vyprodáno nebylo ani zdaleka. A to se hrálo na druhém nejmenším stadionu v rámci 16 pořadatelských měst. Nižší kapacitu má jen kanadské Toronto s 43tisícovým stánkem.
Houfy prázdných sedadel byly k vidění i na minulých šampionátech. Letošní pořadatelé to mají těžší kvůli novému formátu s 48 týmy, kdy logicky přibude méně atraktivních duelů. V období 1998 až 2022 bojovalo každé čtyři roky o titul jen 32 zemí.
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