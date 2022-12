Utkání jsme naprosto kontrolovali, namítal kouč Španělů po blamáži

Španělský kouč Luis Enrique nechtěl po překvapivém vypadnutí v osmifinále fotbalového mistrovství světa s Marokem předjímat, zda to byl jeho poslední zápas na lavičce národního týmu. Dvaapadesátiletý trenér svým hráčům nic nevyčítal a odpovědnost za neúspěch vzal na sebe.

Utkání na stadionu Education City v Dauhá branku nenabídlo, a tak musel rozhodnout penaltový rozstřel. V něm nepřekonal marockého brankáře Bunúa ani jeden španělský střelec, naopak soupeř proměnil tři pokusy ze čtyř. Sarabia trefil tyč, Solera a Busquetse vychytal gólman Sevilly.

"Bohužel to pro nás nedopadlo dobře, penalty jsme nezvládli. Ale poslal bych na ně stejné hráče znovu. Změnil bych jedinou věc, vystřídal bych marockého brankáře Bunúa," řekl Enrique po zápase novinářům.

Jeho tým nenavázal na vydařený začátek turnaje, kdy deklasoval 7:0 Kostariku a remizoval 1:1 s Německem. V závěrečném duelu skupiny přišla porážka 1:2 s Japonskem a ofenzivní trápení výběru "La Roja" pokračovalo i dnes.

"Utkání jsme naprosto kontrolovali, ale vždy je těžké hrát proti takovým týmům, které tvrdě dřou celý zápas. Vytvořili jsme si šance, ale Maroko ukázalo v defenzivě velkou sílu," uznal někdejší trenér Barcelony nebo AS Řím.

"Rozhodlo se tím nejkrutějším způsobem. Snažili jsme se rozhodnout ještě před penaltami, ale Maroko skvěle bránilo, bylo těžké se dostat do šancí," uvedl kapitán Sergio Busquets. Pro čtyřiatřicetiletého mistra světa a Evropy z let 2010 a 2012 to bylo pravděpodobně poslední MS v kariéře.

Enrique trénuje španělskou reprezentaci od léta 2018 a smlouvu má do konce roku. O své budoucnosti rozhodne v nejbližších dnech. "Odpovědnost za neúspěch beru na sebe, teď ale není vhodná chvíle mluvit o mé budoucnosti. Nejdřív se chci vrátit domů a vidět se s rodinou a nejbližšími," dodal.