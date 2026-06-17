Obhájce začal vítězně, Messi dal hattrick a přepisoval rekordy. Ale i díky rozhodčímu

Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na MS ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3:0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na šestém šampionátu, rozhodl svůj dvoustý zápas v modrobílém dresu hattrickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose.
Trenér Lionel Scaloni poslal na trávník v základní sestavě deset hráčů, s nimiž před čtyřmi lety získal titul. Jen marseillský obránce Molina ve zlaté partě tehdy chyběl.
Nastoupil i brankář Emiliano Martínez z Aston Villy, který si v při rozcvičování před květnovým finále Evropské ligy zlomil prst a od té doby nechytal. V dnešním zápase ale moc práce neměl
Oba soupeři začali velmi ofenzívně a už během úvodní desetiminutovky se míč ocitl dvakrát v síti. Poprvé ho tam dostal Messi, pak na druhé straně Šájbí, ale v obou případech radost rychle zmařil ofsajd.
V 17. minutě se už argentinský kapitán radoval právem. Jeho spoluhráč z Interu Miami De Paul poslal kolmou přihrávku z vlastní poloviny a Messi levačkou z dálky svým typickým způsobem zamířil přesně. Brankář Zidane, syn slavného otce, který byl v hledišti, si na míč sice sáhl, gólu však nezabránil.
Messi, který během turnaje oslaví 39. narozeniny, se v rekordním 27. zápase na mistrovství světa trefil i na pátém šampionátu, a vyrovnal tak Portugalce Cristiana Ronalda.
Po půlhodině ovšem polský rozhodčí Marciniak, který před čtyřmi lety řídil finále, přivřel oči, když argentinskou hvězdu nepotrestal za faul zezadu a dovolil jí, aby jeho galapředstavení mohlo pokračovat.
Ani Alžířané, kteří se na největší svátek fotbalu vrátili po dvanácti letech, nechtěli zůstat pozadu a snažili se o brejky. Hodně aktivní byl Šajbí, jenže ani frankfurtský záložník argentinského gólmana nepřekonal.
V 50. minutě to Messi zkusil z dálky znovu, tentokrát mířil příliš vysoko. Pak vyslal do šance Lautara Martíneze, ale král střelců italské ligy nezakončil přesně.
Po hodině hry Zidane, chytající s obličejovou maskou, jen vyrazil Mac Allisterovu střelu a Messi zblízka znovu udeřil. Dva góly dal i v roce 2007, kdy spolu dnešní soupeři hráli v Barceloně naposledy.
Tentokrát dokonce zkompletoval hattrick čtvrthodinu před koncem další střelou z hranice šestnáctky. Osminásobný držitel Zlatého míče vstřelil svůj 120. gól v reprezentaci.
První tým žebříčku FIFA si tak se soupeřem, který je o 28. příček níž, především zásluhou Messiho snadno poradil.
Argentinci od zlata v Kataru triumfovali na jihoamerickém šampionátu a pak suverénně ovládli i světovou kvalifikaci.
V přípravě vyhráli všech sedm zápasů s celkovým skóre 21:1, ale záměrně se vyhýbali silnějším soupeřům. Při premiéře na turnaji však ukázali, že jsou na obhajobu titulu připraveni skvěle.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina J (Kansas City):
Argentina - Alžírsko 3:0 (1:0)
Branky: 17., 60. a 76. Messi. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewisz, Kupsik - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Bez ŽK. Diváci: 69.045.
Argentina: E. Martínez - Montiel (46. Molina), Romero (79. Otamendi), Li. Martínez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada (56. González) - Messi (79. Paz) , La. Martínez (56. Álvarez). Trainer: Scaloni.
Alžírsko: Zidane - Belghálí, Mandí, Bensabajní, Ajt-Núrí - Búdaví (64. Avár), Tálib (81. Zerrúkí), Maza (82. Bulbína) - Hadž Músá (64. Mahriz), Gvírí ((64. Amúra), Šajbí. Trenér: Petkovič.
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