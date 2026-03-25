Nový kapitán Krejčí věří týmu, účast na světovém šampionátu by byl splněný sen

Nový kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí cítí z týmu před čtvrtečním domácím utkáním s Irskem velkou chuť a odhodlání.
Baráž o postup na mistrovství světa považuje za velkou šanci, která se neopakuje často.
Šestadvacetiletý střední obránce nebo záložník na tiskové konferenci rovněž ujistil, že jeho přístup k reprezentaci se s novou rolí nezmění.
Česko se s Irskem utká ve čtvrtek od 20:45 v pražském Edenu. Vítěze ve finále baráže čeká doma vítěz duelu Dánsko - Severní Makedonie.
"Z týmu cítím velkou chuť, odhodlání, víru a připravenost. Je tam zaujetí a chuť vstřebat co nejvíc informací. Věřím, že se přidají i fanoušci. Jsme pozitivně naladění a už se nemůžeme dočkat zítřejšího zápasu. Taková příležitost se často neopakuje, účast na mistrovství světa je sen každého fotbalisty," řekl Krejčí.
Češi půjdou do utkání poprvé pod trenérem Miroslavem Koubkem i s novým kapitánem, jenž byl oznámen v pondělí.
Krejčí převzal pásku po Tomáši Součkovi, který o ni přišel po listopadovém zápase s Gibraltarem, protože tým v Olomouci nešel na děkovačku ke "kotli" nejvěrnějších fanoušků.
"Je to pro mě velká čest a zodpovědnost. Zároveň mě mrzí, jak k tomu došlo, ale to už je za námi. Se Sukem jsme byli delší dobu v kontaktu, trenér Koubek nás všechny objel během zimní pauzy v české lize. Měli jsme i celkově v týmu promluvy mezi sebou, které tomu patří, ale to si nechám všechno pro sebe," uvedl Krejčí.
"Chápu, že téma kapitána je pro širší veřejnost zajímavé, ale já budu na reprezentační scéně fungovat pořád stejně. Je to nějaká role, ale moje pozice se nemění, budu pořád dělat maximum pro tým," ujistil hráč Girony, jenž tuto sezonu hostuje ve Wolverhamptonu.
Právě angažmá v aktuálně posledním celku Premier League by mohlo Krejčímu pomoci v souboji s ostrovním soupeřem.
"Podobu s anglickou ligou a ten styl hry v tom vidíte. Nějaká výhoda to může být, mám tu zkušenost. Ale jde hlavně o to, abychom to zvládli po týmové stránce," podotkl brněnský odchovanec a bývalý kapitán pražské Sparty.
ŽIVĚ Írán odmítl americký návrh na ukončení války, přichází s pěti vlastními požadavky
Írán odmítl americký návrh plánu ukončení války a předložil pět vlastních požadavků, kterými podmiňuje vyřešení konfliktu. Íránské státní televizní stanici to sdělil nejmenovaný představitel íránské bezpečnosti. Agentura Reuters ve středu s odvoláním na také nejmenovaného íránského činitele uvedla, že prvotní odpověď Íránu na americký návrh nebyla pozitivní, ale že ho Teherán nadále zkoumá.
Meta dostala pokutu 375 milionů dolarů za ohrožování dětí na sítích
Porota v americkém státě Nové Mexiko nařídila internetové společnosti Meta Platforms zaplatit pokutu 375 milionů dolarů (7,9 miliardy Kč) za poskytování zavádějících informací o bezpečnosti dětí na jejích sociálních sítích. Porota řekla, že firma nese zodpovědnost za to, jakým způsobem její sítě ohrožují děti a vystavují je sexuálnímu obsahu a kontaktu se sexuálními predátory, napsal server BBC.
Fotbalová korupční kauza nabírá obrátky, policie obvinila 32 lidí. Tím to ale nekončí
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.