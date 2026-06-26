Norové nasadili „béčko“ a Dembélé je sestřelil hattrickem. Senegal předvedl kanonádu

Fotbalisté Francie díky hattricku Ousmanea Dembélého v prvním poločase porazili na šampionátu Norsko 4:1 a vyhráli skupinu I se stoprocentní bilancí. Senegal rozstřílel bezradný Irák 5:0.
Podrobnosti připravujeme.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina I (Boston):
Norsko - Francie 1:4 (1:3)
Branky: 21. Aasgaard - 8., 20. a 32. Dembélé, 90.+4 Doué. Rozhodčí: Oliver - Burt, Mainwaring (všichni Angl.) - Gillett (video, Fr.). ŽK: Berg - Tchouaméni. Diváci: 64.146.
Norsko: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langaas), Östigaard, Björkan (46. Pedersen) - Thorstvedt (46. Thorsby), Berg, Aasgaard - Bobb (83. Hauge), Strand Larsen, Schjelderup (83. Nusa). Trenér: Solbakken.
Francie: Maignan - Koundé (87. Gusto), Upamecano (76. Konaté), Lacroix, T. Hernandez - Tchouaméni, Koné - Dembélé (65. Barcola), Olise (65. Cherki), Doué - Mbappé (87. Mateta). Trenér: Stéphan.
Senegal - Irák 5:0 (1:0)
Branky: 59. a 71. P. Gueye, 4. Diarra, 56. I. Sarr, 82. Ndiaye. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Bebek (video, Chorv.). ŽK: Seck, P. Gueye - Ammárí, Doski. ČK: 13. Súlaká (Irák). Diváci: 43.036.
Senegal: Diaw - Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs - Diarra (56. P. Gueye), I. Gueye, Camara (56. Jackson) - Mbaye (56. Ndiaye), I. Sarr (80. Diao), Mané. Trenér: Thiaw.
Irák: Básil (46. Hasan) - Putros, Súlaká, Hášim, Doski - Ikbál (67. Yakob), Ammárí - Kásim (16. Júnis), Džásim (57. Maknází), Bájiš - Hamádí (57. Júsif). Trenér: Arnold.
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