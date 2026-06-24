Ničíte fotbal, pálí kritici do nového pravidla. FIFA ho chce držet, prý nejde o peníze

Zatímco várka úprav pravidel, která fotbalistům na mistrovství světa znemožňuje zdržovat hru, byla u fanoušků přijata kladně, s povinnými přestávkami na občerstvení je to přesně naopak. Ze sportovního hlediska vůbec nedávají smysl. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se brání. Podle ní přispívají k vyšší atraktivitě.
Občerstvovací přestávky o délce zhruba tří minut v polovině obou poločasů zavedla FIFA pro všechny zápasy šampionátu, bez výjimky.
Fotbalový zápas tím de facto rozdělila na čtyři čtvrtiny, čímž hra podle kritiků ztrácí na své plynulosti.
Pauzy na občerstvení na klimatizovaném stadionu pod uzavřenou střechou nebo v chladném počasí a dešti přitom nedávají smysl.
Vždyť na MS v Brazílii před 12 lety se hrálo například v Manausu uprostřed deštného pralesa a přestávky uprostřed poločasů přišly na řadu jen v extrémních podmínkách.
„Rozumím tomu, když je extrémní horko. Jinak se mi ty přestávky nelíbí, jsou zbytečné,“ řekl norský trenér Staale Solbakken.
„Každý zápas by se měl posuzovat individuálně,“ poznamenal nizozemský obránce Virgil van Dijk.
Britský novinář Henry Winter z magazínu World Soccer dokonce prohlásil: „Největší sport a sportovní událost byly zničeny pro hrst dolarů.“
Tím vypíchl to, co na přestávkách nejvíce štve fotbalové fanoušky po celém světě. Umělé prodlužování zápasu a hlavně více televizní reklamy.
BBC přišla s informací, že průměrný půlminutový reklamní blok pro MS na americké stanici Fox Sports stojí až 300 tisíc dolarů.
V součtu všech nově vytvořených přestávek za celý šampionát to generuje příjem ve výši až 250 milionů dolarů (zhruba 5,3 miliardy korun).
„Raději to nazývejte pravým jménem - jsou to komerční, nikoliv hydratační přestávky,“ pálí do FIFA fanoušci, ale šéfové světového fotbalu se hájí.
„Pro vysílatele je to dobré, ale FIFA z těchto reklam žádný zisk navíc nemá,“ vysvětloval prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino.
„Trenéři během přestávky mohou upravit taktiku a upozornit na chyby. Hráči si trochu odpočinou a pak navážou hru ve vysokém tempu,“ bránil dál pravidlovou inovaci.
Pokud by se hra uprostřed poločasů přerušovala jen v některých zápasech, narušilo by to podle něj jednotný metr.
„Některé týmy by byly v nevýhodě. Proč by měl mít trenér příležitost ovlivnit utkání během tříminutové porady jen na základě toho, zda je zrovna horko, nebo není?“ uvedl švýcarský funkcionář.
BBC ve svém textu uvedla jeho slova na pravou míru.
„FIFA z toho finančně přímo nezískává, ale přestávky zvyšují hodnotu nákupních práv na vysílání MS, což znamená, že si FIFA teoreticky může účtovat vyšší ceny při vyjednávání o budoucích turnajích,“ napsala.
V tomto světle není překvapením, že Infantino připustil, že by se pauzy mohly objevit i na příštích šampionátech. Byť si Mezinárodní fotbalová federace bude pravidlo po skončení probíhajícího turnaje vyhodnocovat.
Zpětnou vazbu od diváků přímo na stadionech MS dostává Infantino bezprostředně a osobně.
Stalo se prakticky pravidlem, že odpískání každé občerstvovací pauzy provází hromadné bučení a pískot z tribun.
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