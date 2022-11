Nezatahujte fotbal do politiky a ideologie, vyzval šéf FIFA účastníky šampionátu

Hokejová Liga mistrů změní od příštího roku herní formát. V sezoně 2023/24 se do soutěže zapojí jen 24 klubů místo současných 32, což by podle pořadatelů mělo společně s novým modelem skupinové i vyřazovací fáze přispět k větší atraktivitě a vyrovnanosti zápasů. Plánované změny dnes oznámili zástupci Champions Hockey League (CHL).

V základní části nebudou kluby rozděleny do jednotlivých malých skupin a každý tým odehraje šest zápasů s šesti různými soupeři. Nejlepší šestnáctka klubů postoupí do play off.

Zástupci šesti členských soutěží Ligy mistrů, mezi něž patří i česká extraliga, obsadí v novém ročníku 18 míst, na každou účastnickou zemi připadnou tři. Jistotu startu bude mít i úřadující šampion, z jeho domácí soutěže tím pádem do Ligy mistrů půjdou čtyři týmy. Kluby se kvalifikují na základě umístění v domácí soutěži, účast si zajistí národní šampion a poté podle počtu míst vítěz základní části a kluby na dalších místech v tabulce.

Zbývající místa v Lize mistrů obsadí pětice klubů z nečlenských Challenger Leagues, které dostanou divokou kartu. Soutěže by se tak měli zúčastnit zástupci minimálně 11 zemí.