Není to o pomstě, odmítá bývalý trenér Součka. Na MS zažil nevídaný vyhazov

Za zvláštních okolností si trenér katarské fotbalové reprezentace Julen Lopetegui připíše debut na mistrovství světa.
Jeho výběr rozehraje turnaj v sobotu proti Švýcarsku přesně osm let poté, co jej španělský svaz dva dny před prvním zápasem na světovém šampionátu v Rusku odvolal z lavičky národního týmu.
Devětapadesátiletý Španěl řekl na tiskové konferenci, že nevnímá současný turnaj jako možnost k pomstě.
Lopetegui převzal španělskou reprezentaci po mistrovství Evropy v roce 2016. Ve 20 zápasech s ní ani jednou neprohrál a tři týdny před MS v Rusku prodloužil s národním mužstvem smlouvu do roku 2020. Na den přesně před osmi lety ale podepsal tříletý kontrakt s Realem Madrid s plánem ujmout se týmu po skončení šampionátu.
Vedení španělského svazu ho necelých 24 hodin poté odvolalo, přestože se za něj postavili hráči. „La Roja“ nakonec pod vedením Fernanda Hierra vypadli už v osmifinále na penalty s pořadatelem turnaje.
Lopeteguimu nevyšlo ani angažmá v Realu, kde kvůli výsledkové i herní krizi skončil po necelých čtyřech měsících. Poté trénoval Sevillu s brankářem Tomášem Vaclíkem, s níž ovládl v roce 2020 Evropskou ligu.
U anglických týmů Wolverhamptonu a West Hamu, kde vedl Vladimíra Coufala a Tomáše Součka, ale skončil předčasně. Loni v květnu se ujal katarské reprezentace a nyní se s osmiletým zpožděním dočká premiéry na vrcholné světové akci.
„V roce 2018 se odehrály nepříjemné věci, ale není to o pomstě,“ uvedl Lopetegui před utkáním se Švýcarskem v kalifornské Santa Claře. Dalšími soupeři jeho výběru ve skupině B budou Kanada, jeden ze tří hostitelů turnaje, a Bosna a Hercegovina.
Výběr země z Perského zálivu si účast na MS poprvé zajistila v kvalifikaci, na minulém šampionátu v roce 2022 startovala automaticky jako pořadatel.
„Jsme neuvěřitelně šťastní, že jsme se prvně v historii kvalifikovali na turnaj přímo. Zároveň máme velkou motivaci a chceme být co nejkonkurenceschopnější,“ prohlásil Lopetegui.
Katar bude na MS usilovat o premiérové vítězství, v roce 2022 prohrál ve skupině všechny tři zápasy a vždy o dva góly.
„Víme, jaká je realita. Soupeři jsou lepší než my, ale neznamená to, že se vzdáváme. Naopak musíme být připraveni, abychom naplnili ambici a sen být silným protivníkem,“ řekl někdejší gólman Realu či Barcelony.
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