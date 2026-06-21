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Sport

Německo vzývá nového spasitele. Dvěma góly v závěru otočil proti kousavým "Slonům"

ČTK,Sport

Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2:1 a po 12 letech postoupili na MS do vyřazovací fáze. Oba jejich góly dal střídající Undav.

FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Ivory Coast
Němci slaví vítězný gól Denize Undava proti Pobřeží slonovinyFoto: REUTERS – Piroschka Van De Wouw
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Podrobnosti připravujeme

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina E (Toronto):

Německo - Pobřeží slonoviny 2:1 (0:1)

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Branky: 68. a 90.+4 Undav - 30. Kessié. Rozhodčí: Benítez - Cardozo, Saldivar (všichni Parag.) - García (video, Urug.). Bez karet. Diváci: 43.036.

Německo: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46. Rüdiger), Brown - Pavlovic (60. Amiri), Nmecha - Wirtz, Musiala (60. Undav), Sané (60. Leweling) - Havertz (85. Goretzka). Trenér: Nagelsmann.

Pobřeží slonoviny: Y. Fofana - Singo (82. Doué), Kossounou, Agbadou, Konan - Sangaré (75. S. Fofana) - Diallo (75. Adingra), Kessié, Oulai, Y. Diomande (85. Pépé) - Bonny (75. Guessand). Trenér: Faé.

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