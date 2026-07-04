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Sport

Němci se po fiasku obrací na hvězdu. Musíme změnit základní věci, líčí Klopp

ČTK

Trenér Jürgen Klopp potvrdil, že jedná o převzetí německé fotbalové reprezentace. V rozhovoru pro televizní stanici Magenta uvedl, že je na další angažmá připraven.

FILE PHOTO: Jurgen Klopp
Jürgen Klopp na MS 2026Foto: REUTERS – Hannah McKay
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Klopp v roce 2024 skončil v Liverpoolu a řekl tehdy, že po osmi letech v klubu mu došla energie. Nyní by se měl stát nástupcem Juliana Nagelsmanna, který skončil po neúspěchu na mistrovství světa, kde Němci vypadli v prvním kole play off na penalty s Paraguayí.

"Oslovili mě," řekl Klopp. "Před dvěma lety jsem v Liverpoolu končil proto, že na pokračování v klubu, nebo práci jinde jsem neměl sílu. Ale energii už jsem dobil a jsem připraven," dodal.

Devětapadesátiletý Klopp od odchodu z Liverpoolu, s nímž získal anglický titul a vyhrál Ligu mistrů, nikde netrénoval. Od října 2024 působí jako celosvětový šéf fotbalu ve společnosti Red Bull.

Německo od triumfu na mistrovství světa v roce 2014 nevyhrálo na šampionátech jediný zápas play off. Nagelsmann podle Kloppa doplatil na hlubší problémy německého fotbalu, který nyní potřebuje restart.

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"Jsme na křižovatce. Musíme změnit základní věci. A je jedno, jestli u toho budu já, nebo někdo jiný. Na tom, že německý fotbal potřebuje změny, se nic nemění," dodal bývalý kouč Dortmundu, který dovedl k dvěma titulům.

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