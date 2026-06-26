„Největší obžaloba stavu českého fotbalu." Schickův konec zaráží doma i ve světě

Na stávajícím mistrovství světa nebyl ani zdaleka nejstarším českým hráčem, přesto končí reprezentační kariéru. Oznámení 30letého hvězdného fotbalisty proto vyvolalo pozdvižení doma i ve světě.
Instagramové oznámení
Útočník Leverkusenu oznámil tečku za reprezentační kariérou na svém instagramovém profilu po zápase s Mexikem. Při porážce 0:3, která znamenala český konec na turnaji, ani nenastoupil v základní sestavě. Ve třech zápasech MS vyšel střelecky naprázdno.
Dle vlastních slov se ale nerozhodoval pod vlivem emocí. „Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel,“ uvedl Schick.
Instagramové oznámení
Útočník Leverkusenu oznámil tečku za reprezentační kariérou na svém instagramovém profilu po zápase s Mexikem. Při porážce 0:3, která znamenala český konec na turnaji, ani nenastoupil v základní sestavě. Ve třech zápasech MS vyšel střelecky naprázdno.
Dle vlastních slov se ale nerozhodoval pod vlivem emocí. „Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel,“ uvedl Schick.
Třetí nejlepší
Schick v dresu reprezentačního áčka debutoval v květnu 2016. Hned skóroval a postupně se stal jednou z hlavních ofenzivních opor. Nakonec zvládl 56 startů a zaznamenal 26 branek, což je v samostatné historii národního mužstva třetí nejlepší výsledek. Lepší byli jen Jan Koller (55 gólů) a Milan Baroš (41).
Obžaloba českého fotbalu
Že Schick končí, vyvolává ve sportovním světě otázky. Zatímco třeba Ronaldo hraje za Portugalsko i v 41 letech, Schickovi je teprve 30. A rozhodně není na sklonku kariéry jako takové. Je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů na trhu, mezi útočníky dokonce vede.
Objevují se tak slova, že hráčův konec je „zatím největší obžaloba stavu českého fotbalu“.
Také se hojně připomínají Schickovy zářné reprezentační chvilky. Na Euru 2020 uchvátil svět v zápase proti Skotsku gólem po lobu z téměř 50 metrů. Na turnaji si nakonec připsal pět branek stejně jako vítěz tabulky kanonýrů Portugalec Cristiano Ronaldo, v jehož prospěch rozhodla jedna asistence navíc.
Teprve začátek
Výběr Miroslava Koubka si za výkony na MS vysloužil tvrdou kritiku. Mluvilo se i o tom, že Schick, velká zbraň na klubové scéně, je v týmu nevyužitý. Že nemá dostatečnou podporu. Útočníkův konec teď těmto slovům nahrává.
Někteří předvídají, že dusná atmosféra kolem fotbalové reprezentace se bude dál stupňovat. Mají to dokazovat i Schickova kritická slova. „Český fotbal má na mnohem, mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují,“ uvedla hvězda Bayeru.
Všeobecné překvapení
„Že Patrick Schick ve svých 30 letech ukončí kariéru v národním týmu, to jsem tedy nečekal...“ I v zahraničí zarazilo, že Schick dává v nejlepším věku reprezentaci sbohem.
Jako v Polsku
Polští fanoušci si v mnoha případech ulevili, že v krizi není jen jejich reprezentace. „Český fotbal začíná být až pozoruhodně podobný tomu polskému,“ napsal jeden z nich.
Poláci se na rozdíl od Česka na MS ani nedostali, selhali v baráži proti Švédsku. Na poslední dvě Eura sice pronikli, ale vždy skončili ve skupině. Minulý rok se s polským áčkem kvůli sporu s trenérem nakrátko rozešel slavný kanonýr Robert Lewandowski.
Katastrofální atmosféra
„Je ostuda, že Češi nedokážou plně využít útočníka Bayeru Leverkusen,“ píše polský účet Fotbalový Ráj, který se věnuje českému fotbalu. „Sami vidíte, jak katastrofální je atmosféra kolem reprezentace.“
V Irsku si oddechli
Že Schick už nebude reprezentovat Českou republiku, vítají v Irsku. Stále totiž mají v paměti, jak na jaře vedli v pražském Edenu už 2:0, ale Schick z pokutového kopu snížil a v pozdějším penaltovém rozstřelu se trefil znovu.
„Díky bohu, že už ho nikdy neuvidíme kopat penaltu proti Irsku – je to mistr rozběhu s poskočením,“ napsal novinář Conor McEvoy s odkazem na styl, kterým se střelci snaží přelstít gólmana.
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