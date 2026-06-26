Nejemotivnější kouč šampionátu? Oslava ekvádorského trenéra obletěla svět

Trenér ekvádorských fotbalistů Sebastián Beccacece vyzval po čtvrtečním vítězství 2:1 nad Německem fanoušky, ať výhru pořádně oslaví. Ekvádor díky triumfu nad čtyřnásobnými mistry světa postoupil jako jeden z nejlepších týmů na třetích místech skupin poprvé od roku 2006 do vyřazovací fáze šampionátu.
"Tohle je největší ekvádorské vítězství v historii mistrovství světa. Nadřeli jsme se na něj. Přijeli jsme sem se snem odehrát nejlepší ekvádorský turnaj a to se nám už povedlo," uvedl na tiskové konferenci Beccacece.
Charizmatický argentinský trenér s vlajícími blonďatými vlasy na sebe strhával pozornost emotivním koučováním. Poté, co v 77. minutě vstřelil Gonzalo Plata gól na 2:1, vyskočil Beccacece na hrazení oddělující hřiště od tribuny, aby se objal s manželkou a blízkými.
"Je potřeba si uvědomit, že život přináší takové okamžiky, které byste si měli vychutnat se svou rodinou, s manželem, matkou, sestrou, s přáteli," uvedl pětačtyřicetiletý Beccacece.
"Můj otec už tady není, sleduje nás seshora. Ale takové momenty slavit musíme. Myslím na Ekvádorce, 19 milionů lidí, co se radují, objímají se, pijí pivo a slaví tohle historické vítězství."
A oslavy si budou moci vychutnat bez obav z důsledků v práci. Ekvádorský prezident Noboa, jenž sledoval výhru "La Tri" přímo z hlediště stadionu v New Jersey, vyhlásil na dnešek státní svátek. "Díky hráčům a trenérovi, kteří navzdory kritice, urážkám a těžkým okamžikům vydrželi, vzchopili se a přinesli celé zemi tuto nesmírnou radost. Zítra bude volno!" napsal po zápase Noboa na sociální síti X.
Ekvádor byl po dvou zápasech na hraně vyřazení. Prohrál s Pobřežím slonoviny, poté jen remizoval bez branek s nováčkem MS Curacaem a s jedním bodem musel proti Německu hrát na vítězství. Beccacece přesto novinářům řekl, že herní styl svého týmu neměnil.
"Zůstali jsme v klidu a drželi jsme se stejného systému. Fotbal už je takový: jeden den vyhrajete, další prohrajete. Nebyli jsme předtím v pekle, ale nyní nejsme ani v nebi. Důležitá je rovnováha," řekl kouč, jenž vede Ekvádor od roku 2024.
"Nemyslím si, že jsme byli horší než Curacao, stejně tak jsme neměli pocit, že jsme něco míň než Německo. Pokračujeme pokorně a rozvážně," řekl.
V play off se Ekvádor utká s některým z vítězů skupin a Beccacece po cenném vítězství ambice svého mužstva netlumí. "Ekvádor se ještě nikdy nedostal do čtvrtfinále. Bylo by to krásné, ne? Budeme na tom pracovat, protože tenhle tým a tito lidé si to zaslouží," řekl.
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