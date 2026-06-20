„Nechci to dál šířit.“ Vedení českého týmu reaguje na Krejčího náznaky kritiky

Čeští fotbalisté se na mistrovství světa po dni volna vrátili do tréninku na základně u Dallasu a začali s přípravou na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Asistent trenéra Jan Suchopárek novinářům potvrdil, že turnaj nejspíš skončil pro zraněného obránce Davida Juráska.
Česká reprezentace se po čtvrteční remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na šampionátu vrátila z Atlanty na základnu a v pátek měla volný den. Dnes už mužstvo opět trénovalo, i když ne v kompletním složení. V komplexu v Mansfieldu u Dallas se připravovali hráči, kteří proti JAR nebyli v základní sestavě, a všichni tři gólmani. Členové zahajovací jedenáctky zůstali v hotelu a věnovali se regeneraci.
Podle očekávání chyběl levý bek Jurásek, jenž si na tréninku těsně před zápasem s Jihoafričany přivodil zranění. "Pro Davida patrně mistrovství světa končí. Jde o svalové zranění. Uvidíme, stále se řeší, zda zůstane s námi nebo zda někoho dodatečně povoláme," citoval iSport.cz Suchopárka z rozhovoru s novináři.
"Je to celkem čerstvé, takže to teď nechci hlouběji řešit. Zranil se při předzápasovém tréninku a je to škoda, protože patřil do základní sestavy. Všem nám je to moc líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní hráči jsou v pořádku," doplnil spolupracovník hlavního trenéra Miroslava Koubka.
Český celek se bude na základně chystat do úterý, kdy se letecky přesune do mexické metropole k závěrečnému zápasu skupiny proti jednomu ze spolupořadatelů turnaje. Koubkův tým se stejně jako při prvním duelu na šampionátu v Guadalajaře s Koreou (1:2) bude muset vyrovnávat s vysokou nadmořskou výškou.
Reprezentanti během turnaje absolvují i nepříjemné přelety k jednotlivým duelům, Suchopárek si ale nemyslí, že by mužstvo bylo v náročném programu přetrénované, jak například ve svých prohlášeních naznačil kapitán Ladislav Krejčí.
"Tyto záležitosti samozřejmě diskutujeme, jsou to otázky do pranice. Nemyslím si, že by naše tréninky byly delší než 70 až 75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků. Nechci to dál šířit. Myslím si, že kdybychom vyhráli, tak se tohle téma vůbec neobjeví a neřešíme to," mínil Suchopárek.
Český celek si remízou 1:1 s Jihoafričany výrazně zkomplikoval boj o postup do vyřazovací fáze. Na turnaji sice po úvodní porážce 1:2 s Koreou poprvé bodoval, ale ztráta s outsiderem ho před závěrečným utkáním skupiny postavila před nutnost zvítězit.
Mexičané už mají jistotu účasti v play off a prvenství v tabulce, vpřed je ale požene zaplněný Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků. Duel bude mít výkop ve čtvrtek ve 3:00 SELČ.
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