„Názor jsem nezměnil.“ Po Schickovi končí reprezentační kariéru i Holeš

Po útočníkovi Patriku Schickovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. Třiatřicetiletý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slavie se rozhodl už před šampionátem. Informoval o tom na sociální síti instagram.
Holeš debutoval v reprezentačním "áčku" v září 2020 proti Skotsku. Od té doby zapsal za národní tým 43 startů, během nichž dvakrát skóroval. Vedle probíhajícího světového šampionátu se zúčastnil i dvou mistrovství Evropy.
„Mít možnost rozloučit se s národním dresem po mistrovství světa by měl být pomyslný vrchol reprezentační kariéry každého sportovce. I když to aktuálně nevnímám jako nejvhodnější příležitost, věřím, že s odstupem času na to budu vzpomínat v hezčím světle. Na hřišti máte na správné rozhodnutí zlomek vteřiny, a pak si kolikrát vyčítáte, co všechno šlo udělat jinak,“ napsal v příspěvku Holeš.
Plán, že po šampionátu ukončí reprezentační kariéru měl prý už před odjezdem do Ameriky.
„A nezměnilo by ho nic s ohledem na výsledek. Děkuju spoluhráčům a všem trenérům, kteří mi dali důvěru a mohl díky nim okusit fotbal na mezinárodní úrovni. Děkuji fanouškům za jejich podporu za každé situace! V neposlední řadě chci poděkovat své rodině, že ve mně vždy věřila a vytvářela mi podmínky, abych mohl mít čistou hlavu a odevzdat vždy maximální výkon,“ dodal.
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