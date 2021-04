Národní ostuda, zuří šokovaní Němci. Löw čelí výzvám, ať povolá vyřazené opory

Na fotbalisty Německa se po domácí šokující prohře 1:2 se Severní Makedonií v kvalifikaci o postup na MS hrne lavina zdrcující kritiky.

Deník Die Welt označil porážku za "nepřijatelnou", web Süddeutsche Zeitung narážel se slovy "Zpět v pekle" na listopadový debakl 0:6 se Španělskem v Lize národů. Bild psal o "absolutně trapném výkonu a ostudě až na kost".

"Co nám chybělo? Vše. Odhodlání, chuť, bojovnost. Jde o národní ostudu. Německo padlo s týmem, které mělo v sestavě jen čtyři hráče z evropských lig. Směšné," uvedl Bild.

Ke kritice se přidali i slavní hráči minulosti. "Celá moje euforie je pryč," prohlásil třeba Uli Hoeness, mistr světa z roku 1974.

V boji o vrcholný šampionát selhali Němci poprvé od roku 2001, po 35 duelech bez porážky a navíc při kvalifikační derniéře trenéra Joachima Löwa. Toho ještě čeká letní mistrovství Evropy, nicméně místo pozitivního naladění dostal spíš spoustu podnětů k zamyšlení.

"Z výsledku a prohry jsme zklamaní. Nepředváděli jsme svou hru a je to neúspěch. Nebyli jsme rychlí, nehráli svižně a hodně chybovali," musel uznat Löw. "Nenašli jsme žádnou zbraň, jak stažené Makedonce zaskočit. Ti nás naopak ohrožovali po rychlých protiútocích, s nimiž jsme si neporadili. Hráči drželi míč až moc dlouho. Všechno to bylo pomalé," doplnil.

Favorit se proti 65. týmu světového žebříčku dostal poprvé do úzkých v závěru prvního poločasu, kdy ho zaskočil sedmatřicetiletý veterán Goran Panděv.

Po přestávce sice Němci ještě zvládli vyrovnat zásluhou proměněné penalty Ilkaye Gündogana, ale pět minut před koncem rozhodl po další rychlé akci záložník Neapole Elif Elmas. "Něco takového se prostě nesmí stát," zlobil se v rozhovoru pro RTL i Gündogan.

Němci, kteří za celý zápas vyslali jen dvě střely na branku, jsou po rozjezdu kvalifikace se šesti body za výhry nad Islandem (3:0) a v Rumunsku (1:0) na třetím místě. Vede nečekaně stoprocentně úspěšná Arménie.

"Vítězství proti Islandu nebylo náhodné. Každý viděl, jak jsme hráli a že jsme nepustili soupeře do žádných větších šancí. Tentokrát to ale bylo jiné. Musíme přesto dál pokračovat v práci a z tohoto výsledku vyvodit správné závěry," burcoval Löw.

Znovu se ovšem otevřela i debata o opětovném povolání dvojice mistrů světa Matse Hummelse a Thomase Müllera, s nimiž Löw přestal od března 2019 v národním týmu počítat. Na mistrovství Evropy narazí Němci na silnou Francii, Portugalsko a Maďarsko.

"Těžko vše hodnotit po jednom výsledku, rozhodnutí o nominaci padne v květnu. Do přestávky sice jdeme s hořkou porážkou a budeme přemýšlet, co udělat lépe. Za žádných okolností bychom však neměli přestat věřit, že můžeme odehrát dobrý turnaj. Tak jsem to řekl i hráčům," dodal Löw, který se po ME rozloučí s národním týmem takřka po 17 letech a v roce 2014 ho dovedl k titulu světového šampiona.