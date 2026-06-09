Přeskočit na obsah
Benative
9. 6. Stanislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Na MS z oprýskaného autobusu? Curacao jako „Kokosy na sněhu“, ostrov půl roku nespal

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Jednou ze čtyř zemí, které se letos fotbalového mistrovství světa zúčastní poprvé, je Curacao. Zároveň bude tým z tohoto karibského ostrova reprezentovat vůbec nejmenší národ v dějinách šampionátu. A existují i další důvody, proč na sebe exotický nováček poutá už před turnajem značnou pozornost.

Fotbalisté Curacaa v týmovém autobuse při přípravě před MS
Fotbalisté Curacaa v týmovém autobuse při přípravě před MSFoto: Profimedia
Reklama
Tahith Chong (vpravo) a Jürgen Locadia slaví gól Curacaa v zápase proti Skotsku.
Dick Advocaat, trenér fotbalistů Curacaa
Fanoušci fotbalistů Curacaa
Fanoušci fotbalistů Curacaa
Zobrazit
8 fotografií

Na sociálních sítích se v posledních dnech stalo virálním video, na kterém fotbalisté Curacaa přijíždějí autobusem k poslednímu přípravnému zápasu před odletem na MS do Spojených států.

Ve svém hlavním městě Willemstadu hráli proti Arubě.

A zatímco většina ostatních týmů se před MS chystá v luxusních podmínkách, hráči Curacaa přijeli ke stadionu ve starém autobuse školního typu, navíc bez oken.

V přední části seděl 78letý trenér Dick Advocaat a za ním si někteří hráči s úsměvem tleskali o autobus do rytmu nahlas hrající hudby.

Reklama
Reklama

„Namačkaní jako na školní exkurzi,“ napsal americký deník Daily Mail. „Dokonale to však vystihuje ducha týmu, který už teď dosáhl nemožného,“ dodal.

Komentující na sociálních sítích zase fotbalisty Curacaa zhusta přirovnávali k jamajských bobistům z olympiády 1988 v Calgary. „Tohle má vibe Kokosů na sněhu,“ shodovali se.

Shodou okolností právě v utkání proti Jamajce potvrdilo Curacao vloni na podzim svůj historický postup na MS.

Jistě, ostrovnímu státečku s populací lehce přes 150 tisíc obyvatel pomohlo rozšíření šampionátu na 48 mužstev. Na druhou stranu Curacao v deseti zápasech karibské kvalifikace ani jednou neprohrálo a nechalo za sebou některé dřívější účastníky MS.

Reklama
Reklama

„Je to šílené,“ shrnul záložník Juninho Bacuňa. „Od chvíle, co jsme se kvalifikovali, si Curacao spoustu lidí vyhledává a zjišťuje, že je to vlastně hezké místo,“ řekl.

„Mnoho lidí Curacao vůbec neznalo. Doufám, že budeme naši zemi reprezentovat opravdu dobrým způsobem a divákům tak poskytneme aspoň malou lekci,“ komentoval další člen týmu Tahith Chong.

Ten je paradoxně jediným hráčem, který se přímo na Curacau narodil. Vzhledem k tomu, že ostrov je autonomním územím Nizozemska, tak právě odtamtud pochází zbytek mužstva včetně trenéra.

„Vybudovali jsme si ale takovou kulturu, že když sem přijedete, každý má pocit, jako by se vracel domů. Je to jedinečné,“ popisoval Chong, který působí v anglickém Sheffieldu a na kontě má i starty v Premier League včetně pěti za Manchester United.

Reklama
Reklama

Jeho spoluhráči hrají nejčastěji v Nizozemsku, dále třeba v Turecku nebo Spojených státech.

Takže ačkoliv bude Curacao na MS patřit mezi outsidery, zvlášť ve skupině s Německem, Pobřežím slonoviny a Ekvádorem, o úplného fotbalového trpaslíka nejde.

Související

„Stoprocentně na turnaj patříme,“ poznamenal Chong. „Curacao na MS všechny překvapí,“ přidal kapitán Leandro Bacuňa.

Dříve reprezentoval Curacao také útočník Gino van Kessel, známý jako někdejší velká posila pražské Slavie, která však v české lize nakonec výrazněji neprorazila.

Reklama
Reklama

A další spojitost s Českem představuje zkušený trenér Advocaat, jenž v bohaté kariéře zažil na lavičce Nizozemska slavnou porážku 2:3 od Čechů na Euru 2004.

Vloni po úspěšné kvalifikaci sice od týmu Curacaa odstoupil, aby mohl pečovat o nemocnou dceru, ale před turnajem se zase vrátil. V 78 letech se stane nejstarším trenérem v dějinách MS.

Jinak by tento rekord uzmul o čtyři roky mladší Miroslav Koubek.

Advocaat přinesl podle hráčů poslední dílek, který Curacau k postupu na světový šampionát v minulosti chyběl. Dodal jim klid a sebevědomí, přitom nadále drží rodinnou atmosféru, kterou zmiňoval Chong.

Reklama
Reklama

Ostatně barevné otevřené autobusy, které jsou na Curacau oblíbené mezi turisty, využívá fotbalová reprezentace už dlouhá léta.

„Je to jako jet party busem. I to pomáhá pocitu, že jsme jako jedna velká rodina,“ vyprávěl před časem brankář Eloy Room.

Související

„Chceme, aby si hráči atmosféru v reprezentaci užívali. A tyhle autobusy jsou toho součástí,“ pochvaloval si tehdejší trenér Remko Bicentini.

Curacao vedl po Patricku Kluivertovi, který v roce 2015 projekt s plánem vzestupu místního fotbalu pomáhal rozjet. A teď se ostrov těší na svou historickou šanci.

Reklama
Reklama

„Je to půl roku, co jsme se kvalifikovali, a myslím, že ostrov od té doby ještě nespal. Atmosféra na Curacau je bláznivá a ti, kdo obvykle fandí Argentině nebo Brazílii, teď budou držet palce nám,“ hlásil natěšený Chong.

Hned v prvním kole skupin však čeká pořádně těžká zkouška. Nováček z Karibiku rozehraje mistrovství v neděli proti Německu.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Modifikovaný měchovec může přímo v lidském těle vyrábět a dávkovat potřebné léky.
Modifikovaný měchovec může přímo v lidském těle vyrábět a dávkovat potřebné léky.
Modifikovaný měchovec může přímo v lidském těle vyrábět a dávkovat potřebné léky.

Komentář: Vymýcení parazitů možná nebyl nejlepší nápad. Mohli by vyrábět léky přímo v našem těle

Paraziti v našich střevech se mohou díky genetickým úpravám stát „biotovárnami“, které budou přímo v našem těle vyrábět léky. Nebude tudíž třeba dennodenních injekcí či návštěv nemocnice, lék se prostě bude vyrábět přímo v našich tělech. Jedná se o krásnou ukázku možností současné molekulární biologie, která v tomto případě dokáže přeměnit bývalé parazity v naše léčitele.

Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh
Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh
Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh

ŽIVĚ Izrael vyzval k evakuaci celého města Súr na jihu Libanonu

Izrael vyzval v úterý ráno k evakuaci města Súr na jihu Libanonu. Píší to agentury, podle kterých se evakuační výzva týká i křesťanské čtvrti, na které se předchozí podobné výzvy nevztahovaly. Výzvy Izrael vydává předtím, než uskuteční údery. Evakuační výzva se týká i okolí města a tábora palestinských uprchlíků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama