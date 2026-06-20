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Sport

Na MS prožívá mizérii, fotbalový svět řeší jeho budoucnost. Krejčího loví první zájemci

Ladislav Krejčí v zápase Česko - JAR na MS 2026
Rozhodčí Tori Pensová a Ladislav Krejčí v zápase Česko - JAR na MS 2026
FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic
Zklamaný Ladislav Krejčí po inkasování gólu v zápase MS 2026 Česko - Korea
Ladislav Krejčí slaví gól v zápase MS 2026 Česko - Korea.
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7 fotografií
Ladislav Krejčí v zápase Česko - JAR na MS 2026 |
Foto: REUTERS – BRETT DAVIS
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Je prý až příliš dobrý na to, aby zůstal v druhé nejvyšší anglické soutěži. Český obránce Ladislav Krejčí je na fotbalovém mistrovství světa vidět i přesto, že se národnímu týmu příliš nedaří a už ve skupině je krůček od vyřazení. V kuloárech se dokonce mluví o prvních zájemcích o jeho služby.

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Ladislav Krejčí
Rozhodčí Tori Pensová a Ladislav Krejčí v zápase Česko - JAR na MS 2026
FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic
Zklamaný Ladislav Krejčí po inkasování gólu v zápase MS 2026 Česko - Korea
Zobrazit
7 fotografií

Už na začátku června přišla z Wolverhamptonu jasná zpráva. Hostování českého stopera se mění v přestup. Vlci uplatnili opci z Girony a Krejčí se stal jejich kmenovým hráčem.

Jenže klub opustil Premier League, stěhuje se do EFL Championship a je dost možné, že se rodák z Rosic bude brzy zase zabydlovat jinde.

Jeho jméno přišlo na přetřes už po prvním utkání na mundialu, když si i přes porážku 1:2 s Koreou převzal cenu pro muže zápasu.

„Podle mě je až příliš talentovaný na to, aby zůstal v Championship. Určitě jsou před ním ještě lepší příležitosti než pokračovat v druholigovém klubu,“ nechal se v podcastu talkSPORT slyšet Michael Gray, někdejší hvězda Wolverhamptonu nebo Sunderlandu.

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Ten se pozastavil i nad tím, že Krejčí není jen tak obyčejným stoperem, ale je nebezpečný také směrem do útoku.

„Ukázal to hned v prvním zápase na mistrovství, když skóroval. Je to opravdu kvalitní obránce a jsem si jistý, že ho teď během šampionátu pozoruje spousta klubů z Premier League, kterým by se hodil,“ dodal Gray.

Zatímco Krejčí po čtvrtečním utkání českého národního mužstva proti JAR jen těžko hledal v pozápasových rozhovorech pozitiva, v kuloárech se ještě zintenzivnily spekulace o jeho budoucnosti.

O jeho služby jsou prý už první vážní zájemci. Již dříve avizovaný Leeds je za něj prý ochotný vyplatit 26 milionů liber, které za něj Wanderers utratili.

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Nyní přibyl nový klub. Na seznam si ho podle tureckého serveru Fanatik přidali šéfové Besiktase. Významné doporučení jim totiž dal jiný obránce Emmanuel Agbadou, který do klubu přišel právě z Wolverhamptonu.

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