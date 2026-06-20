Na MS prožívá mizérii, fotbalový svět řeší jeho budoucnost. Krejčího loví první zájemci

Je prý až příliš dobrý na to, aby zůstal v druhé nejvyšší anglické soutěži. Český obránce Ladislav Krejčí je na fotbalovém mistrovství světa vidět i přesto, že se národnímu týmu příliš nedaří a už ve skupině je krůček od vyřazení. V kuloárech se dokonce mluví o prvních zájemcích o jeho služby.
Už na začátku června přišla z Wolverhamptonu jasná zpráva. Hostování českého stopera se mění v přestup. Vlci uplatnili opci z Girony a Krejčí se stal jejich kmenovým hráčem.
Jenže klub opustil Premier League, stěhuje se do EFL Championship a je dost možné, že se rodák z Rosic bude brzy zase zabydlovat jinde.
Jeho jméno přišlo na přetřes už po prvním utkání na mundialu, když si i přes porážku 1:2 s Koreou převzal cenu pro muže zápasu.
„Podle mě je až příliš talentovaný na to, aby zůstal v Championship. Určitě jsou před ním ještě lepší příležitosti než pokračovat v druholigovém klubu,“ nechal se v podcastu talkSPORT slyšet Michael Gray, někdejší hvězda Wolverhamptonu nebo Sunderlandu.
Ten se pozastavil i nad tím, že Krejčí není jen tak obyčejným stoperem, ale je nebezpečný také směrem do útoku.
„Ukázal to hned v prvním zápase na mistrovství, když skóroval. Je to opravdu kvalitní obránce a jsem si jistý, že ho teď během šampionátu pozoruje spousta klubů z Premier League, kterým by se hodil,“ dodal Gray.
Zatímco Krejčí po čtvrtečním utkání českého národního mužstva proti JAR jen těžko hledal v pozápasových rozhovorech pozitiva, v kuloárech se ještě zintenzivnily spekulace o jeho budoucnosti.
O jeho služby jsou prý už první vážní zájemci. Již dříve avizovaný Leeds je za něj prý ochotný vyplatit 26 milionů liber, které za něj Wanderers utratili.
Nyní přibyl nový klub. Na seznam si ho podle tureckého serveru Fanatik přidali šéfové Besiktase. Významné doporučení jim totiž dal jiný obránce Emmanuel Agbadou, který do klubu přišel právě z Wolverhamptonu.
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