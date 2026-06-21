Na MS má jistý konec i Tunisko. Japonci ho rozdrtili čtyřmi góly

V tisícím zápase v historii světových šampionátů podlehli fotbalisté Tuniska 0:4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup, podobně jako Haiti a Turecko. Nepomohl jim ani nový trenér Hervé Renard, který po debaklu se Švédy 1:5 vystřídal francouzského krajana Sabriho Lamouchiho. Japonci mají ve skupině F čtyři body stejně jako Nizozemci.
Japonci rozložili své čtyři góly rovnoměrně do obou poločasů. Dvakrát se prosadil Ajase Ueda, jednou Daiči Kamada a Džunja Itó. Se čtyřmi body jsou blízko postupu do play off.
Trenér Renard udělal v tuniské sestavě tři změny včetně brankářského postu, africký tým ale musel čelit od prvních minut náporu Japonců a už ve čtvrté minutě ho korunovali gólem. Po rychlém přenesení hry se míč dostal na malé vápno, kde ho do sítě sklepl Kamada. Záložník Crystal Palace se prosadil podruhé na tomto MS.
Druhý japonský gól visel ve vzduchu, střele Tomijasua chyběly jen milimetry od toho, aby míč celým objemem přešel brankovou čáru. I tento moment charakterizoval herní dominanci asijského týmu v úvodní pasáži.
Po půlhodině se zdálo, že taktovku přebírají Tunisané, než po rychlém brejku napřáhl Ueda z hranice šestnáctky a útočník Feynoordu Rotterdam přesnou střelou k tyči navýšil vedení Japonců na dvě branky. Severoafrický celek se na dostřel Suzukiho branky v první půli vůbec nedostal, Japonci je svojí kreativní hrou nepustili ani do kombinace.
Tunisané potřebovali po přestávce něco ve své hře změnit, aby vyzráli na kompaktní obranný blok soupeře. Povedlo se jim to jen v dílčím segmentech, celkově se obraz dění nezměnil. Japonci kontrolovali průběh utkání, měli míč déle na svých kopačkách a v 69. minutě udeřili potřetí. Ito dostal do běhu skvělou přihrávku a sólo na Dahmána bez problémů proměnil.
O osudu zápasu bylo rozhodnuto. Japonci promítli svoji herní pohodu do čtvrtého gólu, poté co se po Sanuově centru podruhé prosadil Ueda. Skupinu zakončí Japonci v pátek v 1:00 SELČ duelem proti Švédům, Tunisko vyzve ve stejný čas Nizozemsko.
Ekvádor remizoval s Curacaaem
Fotbalisté Ekvádoru a Curacaa se v Kansas City rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo. Nejmenší země na turnaji se postarala o senzaci, při níž byl hlavním hrdinou brankář Eloy Room.
Gólman Curacaa zneškodnil 15 střel a málem vyrovnal rekord historie světových šampionátů. Jen Američan Tim Howard v roce 2014 v utkání s Belgií měl ještě o jeden úspěšný zákrok víc, ale to se hrálo prodloužení a porážce nezabránil.
Před závěrečným dějstvím je v nejlepší pozici Pobřeží slonoviny, jemuž bude ve čtvrtek od 22.00 SELČ v zápase s Curacaem stačit remíza. V souběžně hraném utkání nastoupí v New Yorku Ekvádor proti Německu.
V Kansas City se zrodila druhá bezbranková remíza na turnaji a podobně jako Kapverdy v utkání se Španělskem se o ni postaral outsider. Tým z 82. místa žebříčku FIFA, reprezentant ostrova, který má jen 156 tisíc obyvatel, získal první bod na mistrovství světa a na rozdíl od sousedního Haiti je stále ve hře.
V hledišti mu držela palce i nizozemská královská rodina, neboť země je součástí království. A zažila podobnou radost jako o několik hodin dříve při pěti gólech "Oranje" proti Švédsku v Houstonu.,
Nizozemský kouč Dick Advocaat po sedmibrankovém debaklu od Německa udělal dvě změny. Vpředu nechal jen jednoho útočníka Locandu a posílil defenzívu obráncem navíc. Také ekvádorská sestava se změnila jen dvakrát a byla naopak laděna ofenzívněji. Poprvé naskočila jedna z největších hvězd týmu - Estupiňán z AC Milán.
Hned ve třetí minutě šel Valencia sám na brankáře, ale Room mu zaokrouhlit počet branek v ekvádorské reprezentaci na padesát nedovolil. Šestatřicetiletý útočník, který hraje už na třetím světovém šampionátu, ho znovu prověřil po dvaceti minutách a celkem vypálil sedm střel.
Ale do šancí se překvapivě dostával i soupeř a ekvádorská obrana, v níž se sešli finalisté ligy mistrů Pacho z PSG a Hincapié z Arsenalu, se nenudila. Jen poněkud zbrklé zakončení způsobilo, že se outsider nešel do vedení.
Brankář Room, který chytá v FC Miami jen druhou americkou ligu, už v prvním poločase zneškodnil šest pokusů a i po změně stran udržel čisté konto. Nezaskočil ho ani Moisés Caicedo střelou z dálky v 50. minutě, ani Plata a Valencia hlavičkami z bezprostřední blízkosti. Po hodině hry se vytáhl i jeho protějšek Galindez, když zlikvidoval dvě slepené střely Comenencii a Locadii.
Ekvádorci drželi míč 75 procent hrací doby, zasypali soupeřovu branku 27 střelami, ale gól dát nedokázali. Nejblíž k tomu byl exsparťan Preciado, který v závěru vyběhl na trávník a málem rozhodl. V poslední minutě základní hrací doby jeho centr skončil na břevně.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina F (Monterrey):
Tunisko - Japonsko 0:4 (0:2)
Branky: 31. a 83. Ueda, 4. Kamada, 69. D. Itó. Rozhodčí: Kovács - Marica, Tunyogi (všichni Rum.) - San (video, Švýc.). Bez karet. Diváci: 51.243.
Tunisko: Dahmán - Rakik, Tálbí, Bronn (46. Bin Hamída) - Valery, Schirí (90.+1 Khedira), Madžbrí, Abdí (90.+1 Ašúrí) - Sád (46. Gharbí), Túnektí (65. Šavát) - Slimání. Trenér: Renard.
Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu (79. Seko), Itakura, H. Itó - Dóan (74. Sugawara), Tanaka, Kamada (74. D. Suzuki), Nakamura (79. J. Suzuki) - D. Itó, Ueda (86. Goto), Sano. Trenér: Morijasu.
Skupina E (Kansas City):
Ekvádor - Curacao 0:0
Rozhodčí: Ma Ning, Čou Fej (oba Čína), Almakaleh (Kat.) - Fu Ming (video, Čína). ŽK: Alcívar - L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Gaari, Kastaneer. Diváci: 68,598.
Ekvádor: Galindez - Franco (83. Preciado), Pacho, Hincapié - Alcívar (46. Rodríguez) - M. Caicedo, Estupiňán (70. Angulo) - Yeboah (89. J. Caicedo), Plata, Vite - Valencia. Trenér: Beccacece.
Curacao: Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (75. Van Eijma) - Comenencia (83. Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75. Gorré) - Chong (76. Margaritha) - Locadia (83. Kastaneer). Trenér: Advocaat.
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