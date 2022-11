Wales - Anglie 0:0. Skupinu B završí ostrovní derby, v základu Albionu Foden

Úvodní sestavy:



Wales: Ward - Ne. Williams, Mepham, Rodon, Be. Davies - Ampadu, Allen - Bale (C), Ramsey, D. James - K. Moore.

Náhradníci: Ad. Davies - Cabango, Colwill, Gunter, Harris, B. Johnson, Levitt, Lockyer, Morrell, C. Roberts, Smith, Thomas, Jo. Williams, H. Wilson.

Trenér: Page



Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - J. Henderson, Rice - Rashford, Bellingham, Foden - Kane (C).

Náhradníci: Pope, Ramsdale - Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Grealish, Maddison, Mount, Phillips, Saka, Sterling, Trippier, C. Wilson.

Trenér: Southgate.