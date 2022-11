Polsko - Argentina 0:0. Lewandowski proti Messimu. Dvě světové hvězdy bojují o postup

The officials for M40: Poland 🇵🇱 vs Argentina 🇦🇷

Ref: Danny Makkelie 🇳🇱

ARs: Hessel Steegstra 🇳🇱 & Jan de Vries 🇳🇱

4th: Said Martinez 🇭🇳

5th: Raymundo Feliz 🇩🇴

VAR: Pol Van Boekel 🇳🇱

AVAR: Bastian Dankert 🇩🇪

OVAR: Kathryn Nesbitt 🇺🇸

SVAR: Juan Soto 🇻🇪

SBAVAR: Anton Shchetinin 🇦🇺 pic.twitter.com/WrAqAl6isG