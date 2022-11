Maroko - Chorvatsko. Obhájci stříbra změří síly se soupeřem z afrického kontinentu

Fotbalisté Chorvatska mají na co navazovat. Na posledním mistrovství světa konaném v Rusku totiž dosáhli velkého úspěchu, když došli až do finále, v němž prohráli v gólově bohatém utkání s Francií 2:4. Cesta na letošní světový šampionát nebyla nejjednodušší, neboť Chorvati skupinu H vyhráli o jediný bod před Ruskem, to by každopádně z politických důvodů stejně do Kataru neodcestovalo. Dalićova družina odehrála před turnajem jediný přípravný zápas, houževnatou Saúdskou Arábii porazila 1:0.