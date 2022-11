Australané bojovali o účast na mistrovství světa do poslední chvíle. V asijské kvalifikační skupině B totiž obsadili třetí příčku za Saúdskou Arábií a Japonskem, takže museli do baráže, v níž změřili síly s Peru. Hrálo se na neutrální půdě v katarském městě Al Rayyan a utkání došlo za bezbrankového stavu až do penaltového rozstřelu, v němž o postupu protinožců rozhodla až šestá série. Austrálie nechyběla ani na světovém šampionátu před čtyřmi lety, v Rusku skončila ve skupině C ve společnosti Francie, Dánska a Peru poslední čtvrtá se ziskem jediného bodu.