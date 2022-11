Brazílie - Švýcarsko. Jihoameričané se porvou o postup bez zraněného Neymara

Také Švýcarsko zahájilo pouť katarským světovým šampionátem vítězně, o těsné výhře 1:0 nad Kamerunem rozhodl shodou okolností rodilý Kamerunec reprezentující "zemi helvétského kříže" Breel Embolo. Yakinova družina je pasována do role hlavního adepta na druhé postupové místo. Dnešní prohra s favoritem by tolik komplikací nezpůsobila, klíčové by bylo následující střetnutí proti Srbsku. Turnaj ovšem nabídl už několik překvapení a Švýcarsko rozhodně má na to, aby Brazilce potrápilo.