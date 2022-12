Brazílie - Jižní Korea. Brazilci zabojují o čtvrtfinále i s Neymarem v sestavě

Brazílie jde do dnešního zápasu v pozici jasného favorita, nicméně nedá se říct, že by na šampionátu zatím oslňovala. Na úvod si sice poradila s nevýrazným Srbskem, ale následovalo drama až do 83. minuty proti Švýcarsku a závěrečná prohra s Kamerunem. Právě tento výsledek by měl být varováním a to i přes fakt, že Brazilci šetřili téměř všechny své opory základní sestavy.