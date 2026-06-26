MS proslavilo český antifotbal. Ředitel Sparty viní kluby, reakce trenéra ho zaskočila

Fotbal bez úrovně, bez koncepce, bez odvahy. Vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa vyvolalo po světě jen negativní komentáře. Bývalí hráči či trenéři se shodují na tom, že výchova české fotbalové mládeže potřebuje projít revolucí. Problém sahá až do přípravek.
Dlouhé, nakopávané míče, nepřesnosti při rozehrávce, pomalé přebírání balonů, sázka na hluboký blok. Česká fotbalová reprezentace během MS ocitla pod tvrdou kritikou. Nejen za výsledky, ale za destruktivní, ustrašenou hru, kterou ve svých třech zápasech na šampionátu odprezentovala.
Podle Tomáš Sivoka není primární problém v hráčích, ale v klubech. Situaci vnímá nejen z pozice sportovního ředitele sparťanského A-týmu, ale také jako otec Andrého Thomase, který coby šestnáctiletý talent válí za letenskou, respektive strahovskou devatenáctku.
„Mám možnost vídat zápasy U19 pravidelně a na prstech jedné ruky bych spočítal týmy, jež k nám přijedou hrát fotbal. Jezdí sem kouči, kteří sází na hru plnou soubojů a nakopávaných balonů. Hráči pak zamíří na reprezentační sraz a trenéři mládeže ani nemají možnost jim něco předat, protože ti kluci to prostě neumí,“ nechápe Sivok.
Ve Spartě se na techniku a práci s balonem zaměřují. Vedení po svých trenérech vyžaduje, aby mladí fotbalisté byli technicky vybavení, aby se nebáli hrát zády k bráně, aby střed hřiště překonávali přihrávkami a ne nákopem.
Ale leckde jinde? „Kluk zkusí kličku, pokazí ji a dostane seřváno, proč to dělá a že je dřevák. Místo toho, aby se řešilo, jak to příště provést lépe, tak hráč slyší, že to nemá hrát, ať to gólman pošle co nejvíc nahoru a tam že se to nějak dohraje,“ říká Sivok.
„Ono se o tom pořád mluví všude, ale dokud v klubech nepřestanou vše podřizovat výsledkům, bodům a jestli skončí pátí nebo dvanáctí, pak světový trend nezachytíme,“ dodává šéf sparťanského áčka.
Negativní návyky si pak mladíci přenášejí do dospělého fotbalu. A narazí znovu.
Bývalý reprezentační stoper vyzdvihl například Romana Skuhravého (Slovácko) nebo Aleše Majera (Mladá Boleslav), kteří se s týmem nebojí hrát kombinační fotbal, byť se třeba někde rvou o záchranu. Ze své pozice ale má i odlišné zkušenosti.
„Ptáte se trenéra soupeře, proč se proti vám aspoň nepokusí nehrají fotbal. A on vám řekne na rovinu: protože to hráči neumí. Že by to prý nezvládli, prohráli by a on by dostal padáka,“ krčí rameny Sivok.
Podobně to vidí pětatřicetiletý bývalý fotbalista a současný televizní expert Zdeněk Folprecht, který právě ve Spartě zažil dobu, kdy se talent spíše ubíjel než rozvíjel.
„Bylo mi 18 let, když jsem se stal členem áčka Sparty. Přišel jsem s přívlastkem nový Rosický. Ofenzivní střední záložník, klasický špílmachr, extrémně kreativní, kapitán repre U19. Během následujících tří let jsem tisíckrát slyšel věci typu: ´Hraj jednoduše, nehraj patičky, hraješ moc finálky, žádný kudrlinky, atd.´,“ vzpomínal na síti X.
Sám neví, jestli narazil na špatné trenéry, nebo naskočil do nešťastného systém a strategie výchovy mládeže.
„Během těch tří let ve Spartě a na hostování na Žižkově stal jiný fotbalista. Spíš běhavá a fotbalová osmička, jak si mě pamatujete z ligy, než nový Rosický. Tu čistou kreativitu a sebevědomí, které jsem v sobě měl od dětství, už jsem v kariéře nikdy nenašel. Až zase nedávno na úrovni 5. ligy,“ dodal.
Zkušený trenér Miroslav Soukup, který v roce 2007 dotáhl fotbalovou dvacítku ke stříbrným medailím na mistrovství světa s oběma pány souhlasí, ale podle něj sahá problém daleko hlouběji.
„Tvrdím, že nejvíc talentů končí u nás už v přípravkách. Ve většině oddílů po republice trénují bývalí hráči klubu, tátové těch kluků, protože kluby nezaplatí trenéry, tak to dělají rodiče. A ti se snaží hrát velký fotbal s malými dětmi,“ uvedl ve studiu České televize Soukup.
Sám při trenérském angažmá v Jemenu či Bahrajnu viděl, jak malé děti trénují s míčem techniku.
„Hrají si tam na ulicích a taky mají hráči s těchhle zemí výbornou techniku. U nás děti na ulicích nejsou, my je odmala učíme například zónovou obranu, ony se ji sice naučí velmi dobře, ale už nedoženou tu práci s míčem, kterou se v tom období spíš měli učit,“ vysvětlil.
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